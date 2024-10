Meteo 2 ottobre: torna il maltempo, rischio nubifragi. Le zone più colpite

Si conferma un deciso peggioramento meteo, con la prospettiva di una nuova fase di forte maltempo dovuta al passaggio di due perturbazioni atlantiche.

La prima investe le regioni del Nord e parte del Centro nel corso della giornata di oggi; la seconda, più intensa, è attesa tra stanotte e venerdì e coinvolgerà gran parte del nostro Paese. Quest’ultima, giunta nel Mediterraneo, darà vita a una circolazione ciclonica sui mari a ovest della Penisola, in successivo spostamento verso est, ma destinata a insistere sulle nostre regioni probabilmente fino alle soglie del weekend.

Ci attendono quindi condizioni meteo perturbate, con forti venti, mari agitati, piogge abbondanti e temporali, con rischio di nubifragi e conseguenti criticità: indispensabile prestare la massima attenzione alle allerte emesse dalla Protezione Civile.

Dal punto di vista termico, intanto, fino a giovedì il Sud e le Isole vivranno una fase di caldo fuori stagione, con punte massime anche oltre i 30 gradi. In seguito, con l’avanzare della perturbazione e l’ingresso di correnti più fredde nord-occidentali, le temperature caleranno sensibilmente, fino a determinare, nel weekend, un clima ben più autunnale.

Le previsioni meteo per mercoledì 2 ottobre

Al mattino maltempo in Lombardia, al Nord-Est, in Emilia Romagna e Toscana, con piogge e rovesci diffusi e possibili temporali tra Levante Ligure, alta Toscana ed Emilia occidentale. Dalla tarda mattinata graduale miglioramento al Nord-Ovest, con schiarite su Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia occidentale; piogge residue su Liguria ed est Lombardia. Fino alla sera piogge e temporali insisteranno su alta Toscana, Emilia e al Nord-Est, più intense in Friuli Venezia Giulia.

Nel resto del Paese nubi in aumento e dal pomeriggio piogge deboli e isolate su Marche, Umbria, Lazio e Campania; soleggiato in Salento e Calabria. Temperature massime in aumento, più sensibile su medio-basso Adriatico, estremo Sud e Sicilia, con punte di 30-32 gradi. Ventoso per forti venti meridionali e mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 3 ottobre

Ultime ampie schiarite in mattinata su Calabria e Sicilia orientale, altrove cielo da nuvoloso a coperto. Nel corso della giornata pioverà diffusamente al Centro-Nord, in Sardegna e in Campania, con possibili rovesci e temporali, specie sul versante tirrenico. Le precipitazioni potranno risultare intense e abbondanti, con rischio di nubifragi.

In serata i fenomeni si estenderanno a Basilicata e Puglia, mentre si esauriranno all’estremo Nord-Ovest. Nelle Alpi quota neve in calo fino a 2000 metri. Temperature massime in calo al Nord e su parte del Centro, in ulteriore aumento all’estremo Sud e in Sicilia. Venti forti di Scirocco al Sud e sulle Isole, in rotazione da Maestrale sulla Sardegna. Mari mossi o molto mossi l’Adriatico meridionale e lo Ionio.