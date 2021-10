Meteo, 2 ottobre con qualche pioggia: le zone coinvolte

Il primo fine settimana di ottobre si è aperto sabato 2 con condizioni meteo stabili in gran parte dell'Italia, ma diverse regioni assisteranno a un aumento delle nuvole dovuto all'avvicinarsi di un'intensa perturbazione atlantica, la prima del mese.

Nella giornata di sabato le piogge saranno poche: il peggioramento delle condizioni meteo sarà più sensibile nella giornata di domenica 3 ottobre e, soprattutto, lunedì 4 quando risulterà più elevato anche il rischio di fenomeni intensi.

Le previsioni meteo per sabato 2 ottobre

Sabato nubi in graduale aumento a partire dai settori occidentali dell’Italia; ampie schiarite resisteranno lungo i versante adriatico e ionico. Tempo molto instabile in Sicilia con rovesci e temporali; qualche pioggia o rovescio anche in Sardegna, Liguria, Toscana, Lazio, Alpi piemontesi e Appennino settentrionale.

Temperature senza grandi variazioni e in generale oltre le medie stagionali; al Centro-Sud si toccheranno punte massime di 26-27 gradi. Venti ovunque deboli, salvo temporanei rinforzi nelle eventuali aree temporalesche. Mari poco mossi.

Le previsioni meteo per domenica 3 ottobre

Molte nubi al Nord, regioni tirreniche e Sicilia con un cielo fino a localmente nuvoloso o molto nuvoloso. Instabile con piogge anche a carattere di rovescio o temporale in Sicilia e Calabria; piogge più deboli e isolate al Nord-Ovest, Veneto orientale, Friuli Venezia Giulia e al mattino anche lungo le coste tirreniche. In gran parte soleggiato in Sardegna e medio-basso versante adriatico.

Temperature senza variazioni di rilievo con clima mite per il periodo. Venti meridionali in moderato rinforzo. Mari di ponente e Adriatico centro-settentrionale tendenti a diventare mossi.