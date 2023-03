Medicane sul Tirreno: dove si fanno sentire gli effetti del ciclone mediterraneo? Le previsioni meteo per il 2 e 3 marzo

Il ciclone mediterraneo posizionato in prossimità della Sardegna continua a influenzare le condizioni meteo in gran parte d'Italia e ha assunto le caratteristiche di un Medicane, Mediterranean Hurricane, che indica un cosiddetto "uragano mediterraneo". Si tratta di un vortice ciclonico che assume caratteristiche simili ai cicloni che normalmente si sviluppano ai Tropici, con un "occhio" al centro della circolazione.

Nella giornata di giovedì 2 marzo il ciclone porterà ancora piogge diffuse in buona parte d'Italia, e venti intensi specialmente sull’alto Adriatico e sui mari a ovest della nostra Penisola. Per venerdì 3 marzo si conferma un miglioramento sulle regioni settentrionali, mentre sul resto del Paese non mancheranno rovesci e temporali, più intensi e diffusi in Sardegna e soprattutto in Sicilia. Sabato l’instabilità sarà concentrata nelle regioni del Sud e nelle due Isole maggiori. Domenica ulteriore miglioramento anche al Sud e Isole con fenomeni di rilievo concentrati essenzialmente sul basso Tirreno. Le temperature oscilleranno intorno alle medie stagionali.

Le previsioni meteo per giovedì 2 marzo

Al mattino parziali schiarite in Puglia e Calabria; nuvolosità nel resto del Paese, più compatta al Nord, con deboli nevicate su Alpi occidentali, Prealpi venete e lombarde oltre 700/1000 metri e qualche pioggia su Lombardia, Veneto, Romagna; rovesci o possibili locali temporali su Lazio, Campania, Sardegna e Sicilia sud-occidentale. Tra pomeriggio e sera isolate deboli precipitazioni sulle aree alpine e in Romagna; instabilità pomeridiana al Centro-Sud, specie nelle regioni tirreniche e in Sardegna; nevicate sull’Appennino centrale a 1200/1400 metri.

Temperature massime in aumento tra Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche, in lieve calo al Sud. Venti ancora moderati o forti sui mari di ponente, in rotazione antioraria intorno al minimo di pressione centrato a est della Sardegna.

Le previsioni meteo per venerdì 3 marzo

Venerdì tempo in deciso miglioramento al Nord; in prevalenza nuvoloso altrove, con piogge e temporali sparsi, più probabili e localmente intensi sul medio e basso versante adriatico, in Sardegna e soprattutto Sicilia; nevicate sull’Appennino centrale oltre 1200/1300 metri.

Temperature massime in rialzo al Nord. Venti in generale attenuazione entro fine giornata.