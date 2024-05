Meteo, 2 maggio a rischio piogge e temporali

Il passaggio in rapida sequenza di una nuova perturbazione, la numero 1 di maggio, contribuirà a mantenere anche giovedì 2 maggio e, in misura minore, venerdì, condizioni di maltempo o di instabilità quasi ovunque, con una ulteriore diminuzione delle temperature, che in molte regioni torneranno su valori inferiori alle medie stagionali. Sabato un’altra perturbazione sfiorerà il Nord Italia, mentre domenica il tempo dovrebbe ritornare più stabile praticamente ovunque, con temperature di nuovo in aumento.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 2 maggio

Molto nuvoloso con piogge e qualche temporale fin dal mattino al Nord, regioni tirreniche e Sardegna; iniziali schiarite sul medio Adriatico, all’estremo Sud e in Sicilia, anche in queste zone la situazione tende a peggiorare nel corso del giorno. Nel pomeriggio l’instabilità si estende infatti anche al resto dell’Italia, a margini restano le zone ioniche; diffuso anche il rischio di temporali. Temperature in ulteriore generale diminuzione. Forti venti da Ovest Sud-Ovest sui mari di ponente, in Sardegna, in Romagna e al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per venerdì 3 maggio

Tempo ancora instabile e nuvolosità diffusa ma variabile, a tratti compatta. Al mattino precipitazioni sparse sulle aree alpine e prealpine del Nord-est con quota neve oltre i 1800 metri, rovesci e temporali sulle regioni centrali tirreniche tra Toscana, Lazio e Campania; durante il pomeriggio instabilità più diffusa soprattutto sui settori interni e di montagna, con locali sconfinamenti delle piogge verso le coste; assenza di precipitazioni nel corso della giornata su Sardegna e Sicilia con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in generale calo; valori massimi in lieve aumento al Nord-ovest e Sardegna, in ulteriore lieve calo altrove, con un calo più sensibile in Sicilia. Giornata ventosa al Sud e sulle isole, in particolare venti intensi occidentali sul medio e basso mar Tirreno.