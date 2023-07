Meteo, 2 luglio più stabile poi torna l'Anticiclone Africano

L’intensa perturbazione numero 7 di giugno, responsabile di una fase di marcata instabilità e di un crollo delle temperature, si allontana dall’Italia. Domenica 2 luglio quindi il tempo torna più stabile in tutto il Paese grazie al rialzo della pressione atmosferica, con soltanto qualche rovescio pomeridiano nelle zone montuose alpine ed appenniniche. Nel corso della prossima settimana al Centro-Sud andrà gradualmente consolidandosi l’Anticiclone nordafricano, garanzia di tempo in prevalenza soleggiato e stabile con caldo in aumento, specie nelle due Isole maggiori dove si torneranno a superare i 35 gradi ma con picchi anche prossimi ai 40. Le regioni settentrionali invece vedranno condizioni più variabili e a tratti instabili perché lambite da alcune perturbazioni in transito sull’Europa centrale.

Le previsioni meteo per domenica 2 luglio

Domenica al mattino cielo ovunque da poco a parzialmente nuvoloso, con qualche pioggia isolata solo tra bassa Calabria e Sicilia nord-orientale. Nel pomeriggio poche nubi e ampie zone di sereno nelle Isole, lungo le coste del Centro Italia, della Campania, della Puglia centro-meridionale della Liguria e dell’alto Adriatico; bel tempo anche in pianura Padana; nuvolosità sparsa al Sud e nell’interno del Centro; brevi rovesci o isolati temporali in sviluppo sull’Appennino settentrionale e meridionale, sulle Alpi e Prealpi lombarde e orientali. Temperature in aumento al Centro-Nord e Sardegna. Venti moderati di Maestrale sulle Isole e mari circostanti, che risultano mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 3 luglio

Lunedì giornata più nuvolosa al Nord, con rovesci e temporali isolati al mattino in Triveneto, nel pomeriggio anche sul gran parte delle Alpi e localmente nella pianura lombarda e piemontese. Soleggiato nelle Isole; parzialmente nuvoloso nelle zone interne del Centro-Sud, su Lazio e Campania; locali temporali possibili sui rilievi marchigiani e abruzzesi. In serata rischio di temporali in Veneto, Emilia Romagna e Marche. Temperature in rialzo al Sud e Isole. Venti di Maestrale in Sardegna e nel Canale di Sicilia.