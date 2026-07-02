FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, 2 luglio con rischio di forti temporali: ecco dove

Meteo, 2 luglio con rischio di forti temporali: ecco dove

Perturbazione in transito: stop al caldo intenso. I fenomeni potranno essere molto intensi con possibili nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. Le previsioni meteo
Previsione2 Luglio 2026 - ore 10:01 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione2 Luglio 2026 - ore 10:01 - Redatto da Redazione Meteo.it

L’intensa perturbazione (la n.1 di luglio) in transito sull’Italia, porterà ancora forte maltempo nelle prossime ore, con rovesci e temporali per lo più al Centro-Sud, mentre al Nord il tempo tenderà a migliorare. Dato l’elevato contrasto termico e l’elevata energia in gioco, i fenomeni potranno essere molto intensi con possibili nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. Questo fronte nord-atlantico sarà accompagnato da un vortice ciclonico che si muoverà lentamente sul Tirreno in direzione sud-est. Venerdì l’area depressionaria si dirigerà verso lo Ionio, portando ancora un po’ di instabilità al Sud e sulle Isole, mentre al Centro la situazione andrà migliorando. La massa d’aria temperata che accompagna la perturbazione determinerà un generale calo termico con temperature che, entro venerdì, scenderanno ovunque verso valori più in linea con la norma. Il caldo più sopportabile sarà anche caratterizzato da tassi di umidità più contenuti e da una vivace ventilazione settentrionale responsabile del generale ricambio d’aria. Successivamente, nel fine settimana, in seguito all’allontanamento del fronte, la pressione atmosferica tornerà ad aumentare garantendo tempo prevalentemente stabile e soleggiato da nord a sud, con caldo estivo nella norma o solo leggermente sopra. Ad inizio settimana, sempre in un contesto di tempo soleggiato, le temperature dovrebbero rialzare di qualche grado, mentre l’evoluzione successiva resta ancora molto incerta.

Previsioni meteo per giovedì 2 luglio

Schiarite sempre più ampie su Alpi e Nord-Ovest. Inizialmente soleggiato anche all’estremo Sud, ma in peggioramento. Piogge e temporali localmente intensi su Emilia-Romagna, Centro, Sardegna e settori nord di Campania e Puglia, meno probabili su Toscana settentrionale e coste adriatiche. Nel pomeriggio migliora in Emilia-Romagna e Marche; estensione dei fenomeni a gran parte del Sud e Sicilia. Alla sera attenuazione delle precipitazioni, salvo ancora qualche temporale isolato nel basso Tirreno. Temperature massime in sensibile calo, specie al Nord-Est, Centro, Campania e Sardegna; valori per lo più fra 27 e 32 gradi, con ancora qualche picco di 33-35 gradi nel versante ionico. Venti in rinforzo dai quadranti settentrionali. Molto mossi o agitati i mari intorno alle Isole, localmente mossi gli altri mari.

Previsioni meteo per venerdì 3 luglio

Tempo in gran parte soleggiato al Centro-Nord, a parte un po’ di nuvole sulle aree montuose e sulle regioni centrali adriatiche e brevi temporali pomeridiani sul Lazio centro-meridionale e fra alto Veneto e Friuli. Tempo più instabile nelle regioni meridionali, in Sicilia e Sardegna con nuvolosità irregolare, accompagnata da locali rovesci o temporali già al mattino, più probabili e diffusi in Campania, Basilicata, interno della Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna centro-meridionale. In serata residua instabilità sul basso Tirreno tra Calabria meridionale e nordest della Sicilia. Temperature massime in calo al Sud e in Sicilia, in rialzo al Nord-Est, al Centro e in Sardegna; valori per lo più fra 28 e 33 gradi. Venti da deboli a moderati settentrionali su alto Adriatico e al Centro-Sud. Poco mossi il Mar Ligure e l’Adriatico più settentrionale, generalmente mossi gli altri mari.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, temporali e calo termico verso il Sud: le previsioni del 3-4 luglio
    Previsione2 Luglio 2026

    Meteo, temporali e calo termico verso il Sud: le previsioni del 3-4 luglio

    Perturbazione verso le regioni meridionali, migliora al Centro-nord con calo generale delle temperature e caldo sopportabile. Le previsioni meteo del 3-4 luglio
  • Meteo, rovesci e temporali verso il Sud. Si smorza la calura
    Previsione2 Luglio 2026

    Meteo, rovesci e temporali verso il Sud. Si smorza la calura

    La perturbazione n. 1 si sposterà sulle regioni centro-meridionali mentre al Nord è atteso un deciso miglioramento salvo residui fenomeni ad inizio giornata in Emilia Romagna
  • Meteo, intenso fronte temporalesco in transito. Fine della calura
    Previsione1 Luglio 2026

    Meteo, intenso fronte temporalesco in transito. Fine della calura

    Rischio di fenomeni forti con violente grandinate e raffiche di vento. Un generale rinforzo della ventilazione favorirà un significativo ricambio d’aria con calo dell’afa
  • Meteo, luglio inizia con una svolta meteorologica
    Previsione1 Luglio 2026

    Meteo, luglio inizia con una svolta meteorologica

    Una perturbazione raggiungerà il Nord per poi proseguire, tra giovedì e venerdì verso il Centro-Sud. Intensa fase temporalesca ma anche significativo ricambio d'aria
Ultime newsVedi tutte
Meteo, nel weekend del 4-5 luglio caldo più sopportabile
Tendenza1 Luglio 2026
Meteo, nel weekend del 4-5 luglio caldo più sopportabile
Fino a domenica le temperature resteranno più sopportabili quasi ovunque. Probabile un nuovo rialzo delle temperature durante i primi giorni della prossima settimana
Meteo: venerdì 3 luglio fine della calura al Sud e temporali. La tendenza
Tendenza30 Giugno 2026
Meteo: venerdì 3 luglio fine della calura al Sud e temporali. La tendenza
La tendenza meteo per la parte finale della settimana vede la fine del caldo estremo al Sud e in Sicilia dove venerdì 3 giungeranno i temporali.
Meteo: inizio luglio con temporali, calo termico e fine del caldo estremo!
Tendenza29 Giugno 2026
Meteo: inizio luglio con temporali, calo termico e fine del caldo estremo!
La tendenza meteo per i primi di luglio evidenzia la fine del caldo estremo con afflusso di correnti temperate ma anche una fase di temporali.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 02 Luglio ore 12:20

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154