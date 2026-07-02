Meteo, 2 luglio con rischio di forti temporali: ecco dove

L’intensa perturbazione (la n.1 di luglio) in transito sull’Italia, porterà ancora forte maltempo nelle prossime ore, con rovesci e temporali per lo più al Centro-Sud, mentre al Nord il tempo tenderà a migliorare. Dato l’elevato contrasto termico e l’elevata energia in gioco, i fenomeni potranno essere molto intensi con possibili nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. Questo fronte nord-atlantico sarà accompagnato da un vortice ciclonico che si muoverà lentamente sul Tirreno in direzione sud-est. Venerdì l’area depressionaria si dirigerà verso lo Ionio, portando ancora un po’ di instabilità al Sud e sulle Isole, mentre al Centro la situazione andrà migliorando. La massa d’aria temperata che accompagna la perturbazione determinerà un generale calo termico con temperature che, entro venerdì, scenderanno ovunque verso valori più in linea con la norma. Il caldo più sopportabile sarà anche caratterizzato da tassi di umidità più contenuti e da una vivace ventilazione settentrionale responsabile del generale ricambio d’aria. Successivamente, nel fine settimana, in seguito all’allontanamento del fronte, la pressione atmosferica tornerà ad aumentare garantendo tempo prevalentemente stabile e soleggiato da nord a sud, con caldo estivo nella norma o solo leggermente sopra. Ad inizio settimana, sempre in un contesto di tempo soleggiato, le temperature dovrebbero rialzare di qualche grado, mentre l’evoluzione successiva resta ancora molto incerta.

Previsioni meteo per giovedì 2 luglio

Schiarite sempre più ampie su Alpi e Nord-Ovest. Inizialmente soleggiato anche all’estremo Sud, ma in peggioramento. Piogge e temporali localmente intensi su Emilia-Romagna, Centro, Sardegna e settori nord di Campania e Puglia, meno probabili su Toscana settentrionale e coste adriatiche. Nel pomeriggio migliora in Emilia-Romagna e Marche; estensione dei fenomeni a gran parte del Sud e Sicilia. Alla sera attenuazione delle precipitazioni, salvo ancora qualche temporale isolato nel basso Tirreno. Temperature massime in sensibile calo, specie al Nord-Est, Centro, Campania e Sardegna; valori per lo più fra 27 e 32 gradi, con ancora qualche picco di 33-35 gradi nel versante ionico. Venti in rinforzo dai quadranti settentrionali. Molto mossi o agitati i mari intorno alle Isole, localmente mossi gli altri mari.

Previsioni meteo per venerdì 3 luglio

Tempo in gran parte soleggiato al Centro-Nord, a parte un po’ di nuvole sulle aree montuose e sulle regioni centrali adriatiche e brevi temporali pomeridiani sul Lazio centro-meridionale e fra alto Veneto e Friuli. Tempo più instabile nelle regioni meridionali, in Sicilia e Sardegna con nuvolosità irregolare, accompagnata da locali rovesci o temporali già al mattino, più probabili e diffusi in Campania, Basilicata, interno della Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna centro-meridionale. In serata residua instabilità sul basso Tirreno tra Calabria meridionale e nordest della Sicilia. Temperature massime in calo al Sud e in Sicilia, in rialzo al Nord-Est, al Centro e in Sardegna; valori per lo più fra 28 e 33 gradi. Venti da deboli a moderati settentrionali su alto Adriatico e al Centro-Sud. Poco mossi il Mar Ligure e l’Adriatico più settentrionale, generalmente mossi gli altri mari.