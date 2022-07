Meteo: sabato 2 luglio con Anticiclone in rinforzo. Caldo, afa e notti tropicali

Nel fine settimana l’Anticiclone Nord-Africano si rinforzerà ulteriormente nel Mediterraneo e sull’Italia, spingendo una massa d’aria molto calda, di origine sahariana, su tutto il nostro Paese. Il tempo sarà quindi stabile e soleggiato; le temperature aumenteranno ovunque, fino a sfiorare i 40 gradi, con un clima afoso al Centro-Nord e un po’ ventilato invece al Sud e in Sicilia.

L’assenza di piogge non potrà che aggravare l’estrema siccità che sta colpendo da mesi molte delle nostre regioni, dove gli unici episodi piovosi sono stati dei brevi e spesso violenti temporali. Il caldo anomalo proseguirà anche nella prima parte della prossima settimana, attenuandosi probabilmente non prima di mercoledì 6 o giovedì 7 luglio ad iniziare dalle regioni settentrionali.

Le previsioni meteo per sabato 2 luglio

Tempo stabile e soleggiato, con soltanto lo sviluppo di un po’ di nubi nel pomeriggio nelle zone montuose del Nord, ma senza precipitazioni di rilievo. Qualche velatura in transito in Sardegna nel corso della giornata.

Temperature in aumento ovunque, con minime diffusamente intorno o superiori ai 20 gradi e massime comprese tra 30 e 34 gradi al Nord e sul medio a basso versante adriatico; fino a 35/36 gradi nel resto dell’Italia, con possibili punte di 38 gradi. Venti deboli, con temporanei e moderati rinforzi di Maestrale sul Tirreno centrale, al Sud e in Sicilia.

Le previsioni meteo per domenica 3 luglio

Tempo soleggiato e molto caldo in tutta l’Italia, con soltanto qualche velatura in Sardegna; annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi, specie nel settore orientale dove si potrà sviluppare qualche isolato temporale di calore. Temperature in ulteriore lieve aumento, in particolare al Nord. Venti deboli e mari calmi o poco mossi.