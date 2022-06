Meteo 2 giugno: Festa della Repubblica con caldo intenso. Ecco chi supera i 35 gradi

Condizioni meteo pienamente estive nel ponte del 2 giugno, e la Festa della Repubblica sarà molto calda soprattutto nelle Isole e al Centro-Sud.

Le temperature stanno gradualmente aumentando e questa seconda ondata di caldo intenso della stagione raggiungerà il suo apice nel corso del fine settimana: sono previsti valori massimi dai 30 ai 36 gradi in quasi tutta l’Italia, possibili punte di 37-38 gradi al Centro-Sud e picchi fino a 39-40°C nelle Isole.

Al Nord il Ponte del 2 giugno sarà segnato da condizioni meteo più instabili, e il caldo sarà meno intenso ma afoso.

L’anticiclone nord-africano, che sta trascinando una massa d’aria rovente sulle nostre regioni, è più debole sul Nord Italia, lasciando quindi esposte queste regioni a correnti occidentali umide e un po’ instabili. Anche nei prossimi giorni quindi sarà presente a tratti della nuvolosità al Nord, con il rischio di qualche rovescio o temporale giovedì sulle Alpi, ma possibili venerdì anche in pianura. Localmente tornerà il rischio di fenomeni intensi.

Le previsioni meteo per giovedì 2 giugno, Festa della Repubblica

Nuvolosità sparsa fin dal mattino su Alpi e alta pianura padana; sereno o poco nuvoloso nel resto del Paese. Nel corso del pomeriggio tempo in prevalenza soleggiato, ma con qualche rovescio o temporale in sviluppo sulle zone alpine e ancora un po’ di nubi in transito su Piemonte, Prealpi lombarde e al Nord-Est.

Temperature in aumento, con valori massimi tra 27 e 31 gradi al Nord e regioni centrali adriatiche, oltre i 30 gradi e fino a punte di 33-34 gradi in Toscana, Umbria, Lazio e al Sud; localmente superiori ai 35 gradi specie nelle Isole. Venti deboli.

Le previsioni meteo per venerdì 3 giugno

Instabilità in aumento nelle regioni settentrionali, con cielo parzialmente nuvoloso ad iniziare dal Nord-Ovest, con i primi temporali in mattinata su Alpi e vicine zone di pianura.

Nel pomeriggio temporali più diffusi sulle zone alpine e prealpine, ma possibili anche sulla pianura piemontese e lombarda, verso sera in Veneto, con fenomeni localmente forti. Soleggiato nel resto d’Italia, ma con strati di nubi innocue o velature in transito in giornata in Sardegna e sulle regioni centrali.

Caldo in ulteriore lieve aumento, tranne nelle aree interessate dai temporali. Venti deboli; possibili raffiche durante gli episodi temporaleschi.