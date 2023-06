Meteo, 2 giugno e weekend instabili: ancora temporali

Nei prossimi giorni instabilità ancora protagonista in Italia, con l’alta pressione che continuerà a tenersi lontana dall’Italia, allontanando così il momento in cui il tempo comincerà a farsi con insistenza soleggiato e caldo. In particolare venerdì 2 giugno l’instabilità tenderà, temporaneamente, a smorzarsi parzialmente, e coinvolgerà in prevalenza le zone interne del Centro, il Sud e le Isole. Nel fine settimana però l’instabilità sembra destinata a trovare nuove vigore ma, contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi giorni, darà probabilmente un po’ di tregua alle regioni meridionali per concentrarsi maggiormente sul Centro-Nord. In questo contesto il quadro termico non subirà grossi scossoni e le temperature rimarranno nel complesso vicine ai valori medi stagionali.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 2 giugno

Venerdì al mattino un po’ di nuvole in Campania, Basilicata, Calabria e Isole, con locali piovaschi sull’Appennino; in prevalenza soleggiato altrove. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento, soprattutto sulle zone interne del Paese: isolati acquazzoni e temporali su Alpi, Friuli, Venezia Giulia, Appennino Settentrionale, zone interne del Centro, Appennino Meridionale, Calabria, Sicilia e Sardegna. Temperature massime in leggero rialzo nel versante adriatico, con poche variazioni altrove.

Le previsioni meteo per sabato 3 giugno

Sabato giornata tra sole e nuvole in tutta Italia. Nel corso del giorno rovesci e temporali su gran parte del Nord (a eccezione della Liguria), zone interne del Centro-Sud, Sicilia Orientale e nord della Sardegna. Temperature massime in calo al Nord e regioni centrali adriatiche.