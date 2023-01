Meteo, 2 gennaio stabile e con temperature fuori stagione

Il 2023 esordisce con il dominio dell’alta pressione di matrice sub-tropicale in espansione verso l’area euro-mediterranea, associata ad una massa d’aria eccezionalmente mite fin sull’Europa centro-orientale dove si osservano anomalie superiori ai 10 gradi rispetto alla media, con valori sopra lo zero di notte perfino nelle aree dove solitamente domina il gelo. Anche in Italia si registrano temperature fuori stagione, con punte intorno o poco oltre i 20 gradi all’estremo Sud e nelle Isole e con lo zero termico in montagna tra i 3000 e i 3500 metri. Nel contempo, la stabilità atmosferica e il richiamo di aria umida da sud favorisce la formazione di strati di nubi basse e nebbie in pianura e nelle aree costiere del Nord e in parte del Centro, con un ulteriore accumulo di inquinanti in prossimità del suolo. Nessun cambiamento in vista per quasi tutta la prima settimana di gennaio, fatto salvo un temporaneo e lieve indebolimento dell’anticiclone tra martedì e mercoledì, complice il transito di una modesta perturbazione atlantica (la n.1 di gennaio) sulle regioni centro-settentrionali. L’inverno, dunque, è destinato a rimanere lontano dal nostro Paese ancora per molti giorni.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 2 gennaio

Lunedì cielo da nuvoloso a coperto al Nord, su Toscana, Umbria e Lazio. Prevalenza di tempo soleggiato nel resto del Paese, salvo leggere velature sulla Sardegna. Piogge molto deboli o pioviggini possibile su Liguria centrale, Piemonte orientale e settentrionale, Lombardia occidentale e Friuli Venezia Giulia. In mattinata presenza di foschie dense e nebbie su pianure del Nord-Est, coste centrali adriatiche, valli del Centro e Puglia meridionale, in successivo diradamento. Temperature senza grandi variazioni e sempre molto miti per la stagione, con punte massime fino a 22-23 gradi sulla Sardegna occidentale. Venti: Scirocco in rinforzo sui mari occidentali, con conseguente aumento del loro moto ondoso. altrove scarsa ventilazione e mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per martedì 3 gennaio

Martedì al Nord, su Toscana, Umbria e Lazio cielo molto nuvoloso o coperto, con alcune deboli piogge o pioviggini nel corso della giornata su Liguria, Piemonte orientale, Lombardia, Emilia e Toscana. Nuvolosità più irregolare nel resto del Centro, su Campania, Sardegna e Sicilia; sereno o poco nuvoloso altrove, salvo locali nebbie all’alba in Puglia.



Temperature: massime in lieve generale diminuzione, sia alle basse quote che in montagna, ma su valori ancora superiori alla norma, particolarmente nei valori del primo mattino. Venti: in prevalenza deboli, localmente moderati meridionali su mar Ligure e mar Tirreno, che risulteranno a tratti anche mossi.