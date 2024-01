Meteo, 2 gennaio con debole perturbazione poi freddo per l'Epifania

Le correnti atlantiche occidentali sono le protagoniste di queste prime giornate del 2024: la massa d’aria che sovrasta il Mediterraneo non è considerato il periodo, ma carica di umidità con temperature oscillanti, sempre su valori oltre la norma (anche 3/4 gradi in più rispetto alle temperature tipiche per questo periodo dell’anno). Un’altra debole e veloce perturbazione (la n. 1 di gennaio) transiterà tra la fine di martedì 2 e la mattinata di mercoledì 3 portando poche precipitazioni al Nord e sull’alta Toscana, con una intensificazione dei venti di Libeccio. Una perturbazione più organizzata, secondo le attuali proiezioni, potrebbe raggiungere l’Italia nella giornata di venerdì 5 e insistere nel fine settimana dell’Epifania; gli effetti sul nostro territorio sono ancora da inquadrare in maniera sufficientemente precisa. Ma l’arrivo di questa perturbazione determinerà un cambio di scenario, con piogge anche abbondanti e nevicate sul settore alpino; l’innesco di correnti settentrionali sarà responsabile di un brusco calo termico e condizioni decisamente invernali che dovrebbero caratterizzare gran parte della successiva settimana.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 2 gennaio

Nebbie diffuse in Pianura Padana e nelle valli interne delle regioni centrali, in dissolvimento nel corso della mattinata. Giornata in generale nuvolosa o con cielo velato. Al mattino residue piogge fra bassa Calabria e Messinese. Dal pomeriggio deboli precipitazioni su Levante ligure, alta Toscana e sulle Alpi occidentali con neve oltre i 1500 metri. Temperature minime in calo, eccetto sulle regioni meridionali; massime stazionarie o in leggera flessione, specie al Nord-est. Venti ancora localmente moderati da Ovest o Sud-ovest sui mari occidentali che saranno mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 3 gennaio

Cieli per lo più nuvolosi, a tratti coperti al Centro e alto adriatico; progressive e ampie schiarite al Nord e regioni centrali adriatiche. Scarse le precipitazioni, con deboli piogge tra Liguria di levante e alta Toscana. Temperature minime in lieve calo al Sud e in Sicilia; valori massimi stazionari o in lieve aumento. Soffieranno ancora venti in prevalenza occidentali o sud-occidentali, saranno forti sul Mar Ligure e sul settore alpino occidentale.