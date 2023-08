Meteo: 2 agosto stabile, poi la svolta. Arrivano temporali intensi e aria fresca

Condizioni meteo variabili in questa prima settimana di agosto, con l’Italia alle prese con due diverse perturbazioni atlantiche.

La prima sta transitando oggi sul Nord, portando fenomeni localmente intensi in particolare sulle regioni di Nord-Est, e domani si allontanerà verso l’Europa orientale lasciandosi alle spalle un’atmosfera più stabile ovunque, con qualche pioggia solo a fine giornata sui settori alpini.

La seconda perturbazione farà poi sentire i suoi effetti a partire da giovedì, quando avvicinandosi alle nostre regioni settentrionali porterà le prime piogge su Alpi, alto Adriatico e sul settore orientale del Mar Ligure. Nella giornata di venerdì la parte più attiva del sistema perturbato porterà rovesci e temporali localmente forti, che coinvolgeranno non solo il Nord Italia ma gradualmente anche il Centro-Sud. Il peggioramento atteso tra venerdì e sabato sarà accompagnato da un deciso rinforzo del vento, da mari molto mossi e da un brusco e sensibile calo delle temperature, con valori che anche al Sud si potranno portare temporaneamente al di sotto delle medie stagionali.

Le previsioni meteo per mercoledì 2 agosto

Domani termina l’instabilità sulle nostre regioni settentrionali, a garanzia di una giornata nel complesso soleggiata e con basso rischio di precipitazioni praticamente in tutto il Paese; da segnalare un po’ di nuvolosità sparsa sulle Alpi con le prime piogge in arrivo tra il tardo pomeriggio e la sera in Val d’Aosta, alto Piemonte e nord della Lombardia; un po’ di nubi sparse anche tra Campania e Calabria tirrenica al mattino e in Appennino nel pomeriggio.

Temperature massime in lieve rialzo su Alpi e Nord-Ovest, in lieve calo su Emilia Romagna e Marche. Venti generalmente deboli, salvo locali moderati rinforzi da ovest sui mari di ponente e da sudest nel Canale d’Otranto con i mari un po’ mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 3 agosto

Giovedì aumento della nuvolosità su gran parte del Nord e sulla Toscana settentrionale; tempo che resta ben soleggiato nel resto del Centro-Sud ma anche su Liguria di ponente, Romagna e pianura emiliana meridionale. Rovesci e temporali su Piemonte settentrionale, Lombardia, regioni del Triveneto e tra Liguria di levante e nordovest della Toscana.

Temperature in aumento in Emilia Romagna e in gran parte del Centro-Sud con valori intorno ai 35 gradi ma con punte nuovamente fino a 38-39°C in Sardegna. Venti fino a forti di Libeccio in Liguria con mare molto mosso.