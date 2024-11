Meteo, 17 novembre con nubi in aumento poi perturbazioni e freddo artico

La struttura di alta pressione che ha determinato condizioni di stabilità sta mostrando i primi segnali di cedimento. Sono già evidenti, infatti, delle infiltrazioni di aria umida dal Mediterraneo occidentale, che determineranno un addensamento della nuvolosità in particolare fra Liguria di Levante e regioni tirreniche, con anche qualche debole precipitazioni per lo più nel settore del Ligure orientale. Nel frattempo le nebbie in pianura Padana continuano ad essere diffuse e persistenti, ma con tendenza a diradamento per via dell’aumento della copertura nuvolosa. A partire da lunedì si concretizzerà il cambio di regime della circolazione atmosferica sull’Europa e il Mediterraneo, con l’instaurazione di intense correnti atlantiche che trasporteranno verso il continente e l’Italia alcuni sistemi nuvolosi.



Pur in un contesto di incertezza, soprattutto per quel che riguarda la tempistica con cui sopraggiungeranno le perturbazioni, i modelli confermano l’avvento di una fase meteorologica decisamente più movimentata e turbolenta in tutta Italia. Più nello specifico, potrebbero transitare 3 perturbazioni atlantiche. La prima di queste (la n.4 del mese), poco attiva, tra lunedì e martedì, le successive (n.5 e n.6) tra mercoledì e venerdì, ben più incisive, associate a masse d’aria fredda di estrazione artico marittima (la probabile prima irruzione artica della stagione). Sarà possibile, quindi, una breve fase di maltempo invernale, ossia con venti burrascosi, mari fino a molto agitati, piogge localmente abbondanti, un crollo delle temperature a partire dalle regioni settentrionali, ma soprattutto l’arrivo sulle Alpi di copiose nevicate che potrebbero interessare anche le quote basse e i fondovalle.

Previsioni meteo per domenica 17 novembre



Molte nuvole in Liguria e Toscana con deboli piogge o pioviggini fra la Riviera di Levante e il Nord della Toscana. Nubi in progressivo aumento anche in pianura padana e coste dell’alto Adriatico dove le nebbie precedentemente formatesi andranno dissolvendosi a partire dalle zone occidentali. Nuvolosità più irregolare nel resto del settore tirrenico, in Umbria, Marche e Sardegna. Tempo più soleggiato nel resto d’Italia, ma con nubi in aumento verso sera sulle Alpi. Temperature massime in rialzo al Centro-Sud, in lieve calo al Nord-Est. Venti di Libeccio in rinforzo sui mari occidentali.

Previsioni meteo per lunedì 18 novembre

Nuvolosità sparsa a tratti compatta al Centro-Sud, a parte in Sicilia e bassa Calabria dove persisteranno ampie schiarite. Qualche isolata pioggia possibile nel corso della giornata sul versante tirrenico su Lazio, Campania, Marche e, in serata, anche sulla Puglia. Al Nord iniziale presenza di nebbie o strati bassi in pianura, in parziale sollevamento e diradamento; altrove transito di nubi medio-alte, più compatte a ridosso delle Alpi. Temperature per lo più in leggero rialzo; massime sopra la media al Centro-Sud con punte intorno ai 20 gradi e anche oltre su Calabria e Isole. Venti da ovest o nord-ovest sul Tirreno e intorno alle isole maggiori.