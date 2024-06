Meteo, caldo intenso al Centro-Sud e nuovi temporali in arrivo al Nord

Sole e caldo africano: il mese di giugno si chiude con una nuova, breve ma intensa ondata di calore per le regioni meridionali e le Isole, iniziata venerdì e destinata a proseguire fino a lunedì, associata all’omonimo anticiclone. Qui, tra sabato 29 e domenica 30, si supereranno diffusamente i 35 gradi, con picchi intorno ai 40 nelle aree interne del Sud, della Sicilia e, nella giornata di sabato, della Sardegna.

Apice della fiammata a inizio settimana quando tra Calabria e Sicilia si potranno anche toccare i 41-42 gradi. Al Nord clima sempre più afoso ma è imminente un’attenuazione del caldo umido. A spezzare l’afa sarà la perturbazione n.10, l’ultima di giugno: un fronte temporalesco atteso transitare sulle regioni settentrionali tra sabato sera e le prime ore di domenica, con il rischio di fenomeni violenti, associati a grandine e forti raffiche di vento.

Seguirà per domenica un parziale miglioramento sempre in un contesto di grande variabilità e con l’instabilità che dovrebbe limitarsi alle zone montuose.

Per l’inizio di luglio, infine, si profila una pausa dell’estate anche al Centro-Sud, complice il passaggio delle prime due perturbazioni del mese: la n.1 tra lunedì e martedì, la n.2 tra martedì sera e giovedì, associate a piogge e temporali e ad un calo sensibile delle temperature (anche di 10-12 gradi al Sud e sulla Sicilia) grazie all’ingresso di una più fresca e intensa ventilazione nord-occidentale.

Le previsioni meteo per sabato 29 giugno

Su Triveneto, Emilia orientale, Romagna, al Centro-Sud e sulle Isole tempo soleggiato e molto caldo, salvo il passaggio di velature su Sardegna, Toscana e Nord-Est, in serata anche nel resto del Centro, più dense sull’Isola. Cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso nel resto del Nord, con nubi più dense sin dal mattino nelle Alpi occidentali, associate ai primi locali rovesci a metà giornata. Tendenza a peggioramento tra il pomeriggio e la sera, con rovesci e temporali che diverranno via via più frequenti, estendendosi dalle zone alpine verso le pianure di Piemonte e Lombardia. Fenomeni localmente violenti, con possibili nubifragi, grandine e forti raffiche di vento.

Temperature massime in aumento al Nord-Est e al Centro-Sud, ovunque fra 29 e 37 gradi, con picchi fino a 38-40 gradi nelle aree interne delle Isole.

Le previsioni meteo per domenica 30 giugno

Nella notte ultimi temporali tra il nord del Piemonte, della Lombardia e il Trentino Alto Adige ma con fenomeni destinati ad esaurirsi. In giornata al Nord tempo variabile, con spazi soleggiati più ampi e duraturi su val padana centro-orientale e coste adriatiche. Nel pomeriggio qualche breve rovescio o isolato temporale nel settore alpino e prealpino, mentre nel corso della serata saranno di nuovo coinvolte le pianure tra Piemonte e Lombardia. Nel resto del Paese ancora sole e clima rovente, salvo un po’ di nubi a bassa quota sulla Toscana e, dalla sera, sulla Campania.

Temperature massime in calo al Nord, su Toscana e Sardegna settentrionale. Valori fino a 37-40 gradi su medio Adriatico, Sud e Sicilia. Venti sud-occidentali in moderato rinforzo.