Meteo, 19 ottobre stabile ma si avvicina un peggioramento

In questo 19 ottobre tempo stabile e senza piogge in tutta Italia, grazie alla temporanea espansione dell’alta pressione verso la nostra Penisola; le temperature risulteranno relativamente miti, nella norma o poco oltre, in particolare nei valori massimi. Mercoledì nuvolosità in aumento al Nord per l’avvicinarsi di una nuova perturbazione che poi giovedì 21 ottobre porterà anche delle piogge, soprattutto su Liguria, Alpi, Nord-Est e regioni tirreniche, con venti meridionali. Venerdì probabile maltempo nelle regioni del Centro-Sud, raggiunte dalla perturbazione.

Previsioni meteo per martedì 19 ottobre

Martedì cielo parzialmente nuvoloso o velato fin dal mattino al Nord, in Toscana, Umbria e Marche, con maggiore nuvolosità su Liguria, alta Lombardia e al Nord-Est. Nel pomeriggio nubi in aumento anche in Calabria e Sicilia, specie nelle zone interne. Tempo più soleggiato nel resto del Centro-Sud e in Sardegna. Temperature minime in lieve aumento; massime senza grandi variazioni e ancora poco oltre le medie stagionali al Nord. Venti deboli.

Previsioni meteo per mercoledì 20 ottobre

Mercoledì nuvolosità in graduale aumento al Nord e Toscana, con isolati piovaschi sulla Liguria; in serata qualche debole pioggia anche su Alpi e Alta Toscana. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime con poche variazioni.