Meteo, 19 novembre con il sole poi settimana instabile e più fredda

Il temporaneo rinforzo dell’alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile fino a lunedì 20 novembre, accompagnato anche da un rialzo delle temperature soprattutto sulle regioni centro-meridionali raggiunte da una massa d’aria un po’ più mite che andrà a sostituire l’aria fredda sopraggiunta nelle ultime ore e che favorirà nuovamente punte oltre i 20 gradi. Domenica saranno ampie le schiarite, anche se non mancherà un po’ di nuvolosità a ridosso delle Alpi e nelle regioni occidentali, in ulteriore aumento lunedì sulle regioni tirreniche e al Nord-Est. Successivamente, fra martedì e giovedì, sembra confermato un peggioramento del tempo a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione (la n.10) che sarà particolarmente attiva soprattutto al Centro-Sud in termini di precipitazioni, ma che contribuirà a convogliare una massa d’aria fredda che si tradurrà in un nuovo calo termico a partire dal Centro-Nord.

Previsioni meteo per oggi, domenica 19 novembre

Tempo stabile e abbastanza soleggiato in gran parte d’Italia, con il transito di velature soprattutto al Centro-Nord. Nuvolosità più compatta a ridosso delle Alpi con locali e sporadiche precipitazioni nei settori di confine settentrionali. Nubi dense già dal mattino anche su Levante ligure, alta Toscana e Sardegna occidentale, tendenti ad estendersi anche al resto delle regioni centrali tirreniche e alla Campania fra pomeriggio e sera. A fine giornata non si escludono locali piogge sulla Toscana nord-occidentale.

Temperature massime in leggero rialzo sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e in Sardegna; possibili punte oltre i 20 gradi in Calabria e sulle Isole. Venti di Maestrale in attenuazione all’estremo Sud, in rinforzo da ovest sulla Sardegna. Ancora molto mossi l’Adriatico meridionale e lo Ionio.

Le previsioni meteo per lunedì 20 novembre

Nubi a tratti compatte fra Levante ligure, regioni tirreniche, zone interne del Centro e settore dell’alto Adriatico. Maggiori schiarite nel resto d’Italia, ma con tendenza a un aumento della nuvolosità in serata in pianura Padana e nel settore del medio Adriatico. Nel corso della giornata possibili sporadiche piogge fra Levante ligure e alta Toscana, sulla Venezia Giulia e nella bassa Campania. Al primo mattino presenza di nebbie in dissolvimento sulla Valpadana centrale. Temperature in ulteriore rialzo al Centro-Sud dove saranno possibili massime oltre i 20 gradi, fino a picchi intorno ai 25 gradi in Sardegna. Venti da ovest o sud-ovest in rinforzo sui mari di ponente.