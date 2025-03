Meteo: 19 marzo con sole in molte regioni, ma il clima resta freddo. Le previsioni

Si fanno sentire sull'Italia gli effetti di un colpo di coda dell’inverno, con temperature decisamente sotto la media e gelate tardive in pianura fra le ore notturne e mattutine. Tuttavia, la massa d’aria fredda di origine artica si sta spostando gradualmente verso sud-est, lasciando piano piano spazio a correnti più miti. Ne conseguirà un progressivo rialzo termico, a partire già dalle massime odierne, con valori che, entro venerdì, torneranno più vicini alla norma.

Nel frattempo le condizioni meteo resteranno stabili con ampie schiarite, grazie al rinforzo dell’alta pressione il cui nucleo centrale si è posizionato fra la nostra penisola e i Balcani. Solo le isole maggiori, trovandosi ai margini dell’anticiclone, verranno maggiormente influenzate dalle correnti perturbate che insistono più a ovest, fra la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale e che tenderanno a muoversi lentamente verso est avvicinandosi ancora di più alle nostre regioni, specie nell’ultima parte della settimana.

Infatti fra mercoledì 19 e giovedì 20 marzo, giorno dell’equinozio di primavera, nubi e scarse precipitazioni interesseranno solo Sardegna e Sicilia.

Da venerdì poi la nuvolosità si farà più estesa e, soprattutto nel fine settimana, in concomitanza con il definitivo indebolimento dell’alta pressione, sarà accompagnata da precipitazioni sparse, segno dell’arrivo del settore più attivo della perturbazione (la n.10 del mese) che si trova attualmente a ridosso del Portogallo. Durate questa fase l’innesco dei venti di Scirocco fino a burrascosi, determinerà un sensibile rialzo termico, in particolare nel weekend fra Sicilia e Calabria dove si potrebbero di nuovo raggiungere picchi vicini ai 30 gradi.

Le previsioni meteo per mercoledì 19 marzo

Giornata in prevalenza stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, eccetto sulle Isole dove sarà presente una nuvolosità irregolare, a tratti estesa, ma accompagnata da poche e sporadiche piogge per lo più in Sardegna. Qualche annuvolamento presente anche in Piemonte e nella Calabria ionica, ma in rapido diradamento. Temperature inizialmente piuttosto basse per il periodo; massime risalita al Centro-Nord, ma ancora in generale inferiori alla norma, tranne sulle isole maggiori dove cominceranno a rinforzare i venti di Scirocco, in particolare in Sardegna e nel Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per giovedì 20 marzo

Tempo prevalentemente soleggiato su quasi tutte le regioni. Da segnalare ancora un po’ di nuvole in Sardegna, ma con scarso rischio di pioggia; qualche annuvolamento presente anche in Sicilia e nelle coste toscane e liguri. Probabile formazione di banchi di nebbia fra notte e primo mattino fra la Val padana centrale e le coste dell’alto Adriatico. Temperature per lo più in rialzo, ma con ancora le minime vicine allo zero al Nord; punte massime intorno ai 20 gradi sulla Sardegna a causa dell’insistenza dei tiepidi venti di Scirocco.