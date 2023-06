Meteo, 19 giugno stabile: caldo e afa in aumento

Nei prossimi giorni l’Anticiclone Nord-Africano si rinforzerà e rinsalderà la sua presenza sull’Italia, dove garantirà prevalenza di tempo soleggiato e stabile, fatta eccezione per un po’ di instabilità residua sulla fascia alpina, lambita dalle fresche correnti atlantiche in scorrimento al di là delle Alpi. Con la bollente alta pressione africana protagonista del panorama meteo, la settimana sarà anche caratterizzata dalla prima ondata di caldo intenso di questa stagione estiva: le temperature sono previste infatti in ulteriore graduale aumento, con il caldo che diventerà intenso soprattutto al Centro-Sud e Isole nella parte centrale della settimana, quando sono attesi diversi picchi di 35-36 gradi e addirittura, almeno in Sardegna, qualche punta a sfiorare i 40 gradi. La fase di caldo intenso non sembra però destinata a durare a lungo: già venerdì dovrebbero infatti arrivare sull’Italia delle correnti più fresche capaci, entro il weekend, di riportare le temperature sui valori normali per il periodo.

Le previsioni meteo per lunedì 19 giugno

Lunedì al mattino alternanza tra sole e nuvole al Nordovest, con isolati rovesci sulle zone alpine; in prevalenza sereno altrove. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle Alpi, con temporali qua e là e possibili locali sconfinamenti sulle vicine pianure del Piemonte; in generale soleggiato nel resto d’Italia. Caldo afoso in aumento, soprattutto al Sud e Isole.

Le previsioni meteo per martedì 20 giugno

Martedì nuvole e isolati temporali pomeridiani sulle Alpi. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, qualche temporaneo annuvolamento, nelle ore più calde del giorno, solo sulle pianure del Nord e sull’Appennino Centrale. Temperature massime quasi dappertutto in leggero aumento e per lo più comprese fra 29 e 34 gradi, con qualche punta di 35-36 gradi, specie al Centro-Sud e Isole.