Meteo, 19 gennaio con nubi in aumento e nuove piogge: le previsioni

La tempesta “Gabri” (perturbazione numero 6 di gennaio) nei prossimi giorni insisterà sui mari attorno all’Italia, ma i suoi effetti andranno gradualmente smorzandosi, favorendo un progressivo miglioramento del tempo al Centro-Sud, mentre le piogge che riusciranno a raggiungere il Nord saranno per lo più deboli e isolate. Un’altra perturbazione potrebbe invece arrivare a metà della prossima settimana e coinvolgere, in questo caso, soprattutto il Nord, dove tra mercoledì 22 e venerdì 24 sono probabili piogge diffuse, accompagnate da nevicate sulle zone montuose, sebbene solo a quote medio-alte. Le temperature oscilleranno attorno a valori normali per il periodo fino a mercoledì, mentre nella seconda parte della prossima settimana è probabile un generale rialzo termico e, quindi, una fase relativamente mite.

Previsioni meteo per domenica 19 gennaio



Domenica nuvole praticamente in tutta Italia. Nel corso del giorno qualche pioggia su Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino, Veneto, Emilia, Marche, Toscana, Lazio, Salento e Isole Maggiori; deboli nevicate sulle zone alpine oltre 800-1000 metri. Temperature minime in rialzo al Nord e medio versante adriatico, con gelate mattutine meno probabili; massime in leggera diminuzione al Nord, in crescita invece nel resto d’Italia. Venti ancora intensi sui mari di ponente. Mari in generale mossi o molto mossi, localmente anche agitato il Tirreno.

Previsioni meteo per lunedì 20 gennaio



Lunedì nuvole in tutta Italia. Nel corso del giorno piogge isolate al Nordovest, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna; neve oltre 900-1100 metri su Alpi Occidentali e Appennino Ligure, al di sopra di 1500-1600 metri sui Monti de La Sila. Temperature massime in leggera diminuzione al Sud, stazionarie o in leggera crescita altrove.