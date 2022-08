Meteo, 19 agosto con ancora rischio di forti temporali: ecco dove

Prima di allontanarsi definitivamente dalla nostra Penisola, la perturbazione (la numero 4 del mese) in transito sull’Italia venerdì 19 agosto porterà ancora tempo instabile, con la formazione di improvvisi temporali, in molte regioni, e in particolare al Nordest e nel Centro. Nel frattempo i venti freschi che seguono la perturbazione favoriranno un generalizzato calo delle temperature che avrà il merito di garantire anche una prima attenuazione del caldo intenso al Sud. Nel fine settimana si prospetta una situazione caratterizzata da prevalenza di tempo soleggiato e stabile, con temperature in ulteriore flessione al Sud e in rialzo invece al Nord: sarà quindi un weekend caratterizzato da caldo in generale normale per il periodo, senza eccessi.

Le previsioni meteo per venerdì 19 agosto

Venerdì alternanza tra sole e nuvole in gran parte d’Italia. Nel corso del girono isolati rovesci e temporali su Alpi, tutto il Nordest, Lombardia Orientale, praticamente tutte le regioni centrali, Sardegna Settentrionale e Puglia. Temperature massime in rialzo al Nordovest, in calo invece nel resto d’Italia: caldo in sensibile attenuazione anche al Sud e Isole.

Le previsioni meteo per sabato 20 agosto

Sabato ancora un po’ di nuvole al Sud e medio versante adriatico, ma alternate a momenti soleggiati e con poche piogge residue, per lo più concentrate sulle zone interne. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato, fatta eccezione per un po’ di instabilità sule Alpi, dove nel pomeriggio sono possibili isolati rovesci. Temperature massime in ulteriore calo al Sud, in rialzo invece nel resto del Paese.