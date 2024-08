Meteo, 19 agosto ancora temporali e calo termico anche al Sud

La perturbazione in arrivo domenica andrà a generare una circolazione di bassa pressione che specialmente a inizio settimana indugerà in prossimità dell’Italia. In seguito, da mercoledì, il tempo tornerà stabile con un aumento delle temperature ma senza i picchi estremi delle ultime settimane e un caldo più sopportabile.

Tendenza meteo: calo termico molto sensibile sull'Italia



Lunedì 19 agosto tempo perturbato per gran parte della giornata sulle regioni del versante adriatico e sull’Emilia con rovesci e temporali anche insistenti. Al mattino sarà possibile qualche pioggia residua al Nordest e qualche rovescio sul settore del basso Tirreno. Nel pomeriggio possibili temporali anche nel Lazio. Ampie schiarite al Nordovest.

Temperature in sensibile diminuzione, in particolare sul Nordest e sulle regioni meridionali.

Venti tesi di Maestrale sulle Isole maggiori e sui mari circostanti. Moderata Bora sull’alto Adriatico. Martedì la depressione potrebbe determinare ancora dell’instabilità all’estremo Sud e sulla Sicilia, tempo in miglioramento sulle regioni centro-settentrionali. Temperature in aumento al Centro-nord e Sardegna ma ancora nella norma.