Meteo, tra il weekend e l'inizio della prossima settimana caldo anomalo

Si conferma per i giorni tra il weekend e l’inizio della prossima settimana il rinforzo e consolidamento di un promontorio di alta pressione proteso dal Nord Africa che farà aumentare sensibilmente le temperature verso valori decisamente oltre la norma, tipici della tarda primavera o, localmente, dell’inizio dell’estate.

Sabato 6 aprile la stabilità anticiclonica favorirà una prevalenza di sole. Qualche annuvolamento sparso in mattinata potrebbe interessare le pianure del Nord-Ovest e delle Venezie. Per il resto avremo cieli sereni o al più poco nuvolosi per il transito di velature.

Domenica 7 aprile le schiarite saranno ampie, decise e diffuse soprattutto sul Sud peninsulare e in Sicilia. Al Nord-Ovest e nell’ovest della Sardegna il cielo potrà essere velato da nuvole alte che comunque lasceranno filtrare il sole. Al Nord-Est oltre a qualche velatura passeggera potremo avere nel primo mattino sulle pianure delle Venezie banchi di nubi molto basse associate a foschie dense o locali nebbie in successivo diradamento.

Le temperature, come detto, nel fine settimana aumenteranno verso picchi anche di 5-8 gradi sopra le medie stagionali; le massime arriveranno fino ai 24-25 gradi al Nord, i 25-26 nel settore peninsulare, i 27-28 nelle Isole con punte prossime ai 30 sulla Sardegna occidentale per effetto di venti di Scirocco anche moderati.

Anche la prossima settimana esordirà in questo contesto di tempo stabile e molto mite per la stagione. Secondo le attuali proiezioni, che andranno comunque verificate, l’anticiclone potrebbe parzialmente indebolirsi a iniziare dal suo margine occidentale tra la fine di martedì 9 e mercoledì 10 con l’avvicinarsi di un sistema nuvoloso responsabile di qualche precipitazione solo sull’estremo Nord-Ovest. Non si vedrebbe comunque l’arrivo di perturbazioni importanti e le temperature, seppure in calo rispetto ai valori anomali, potrebbero mantenersi ancora oltre le medie. Per una conferma di questa tendenza e maggiori dettagli seguite gli aggiornamenti dei prossimi giorni.