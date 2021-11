Meteo, 18 novembre con qualche pioggia residua ma il maltempo si attenua

La circolazione ciclonica responsabile della recente ondata di maltempo sull’Italia, e che ha investito più pesantemente le Isole maggiori, tende ora ad indebolirsi: dopo aver attraversato in queste ore le regioni meridionali, portando residui episodi di instabilità, la depressione si allontanerà definitivamente dal nostro Paese, consentendo un generale miglioramento del tempo. Nella parte finale della settimana, infatti, si conferma l’espansione, fin verso il bacino del Mediterraneo, del campo di alta pressione attualmente centrato tra il vicino Atlantico e la Francia, i cui massimi tra venerdì e sabato si porteranno sopra la regione alpina. Questa breve parentesi di stabilità atmosferica, però, favorirà il ritorno delle nebbie sulla valle padana, mentre l’aria calda al suo interno spingerà lo zero termico al di sopra dei 3000 metri. Una fase di calma meteorologica destinata a durare poco e con i primi segnali di cedimento dell’alta pressione già domenica 21 novembre, per l’avvicinarsi di una nuova perturbazione (la n.6) proveniente dalla Spagna. La prossima settimana si profila molto movimentata e con nuovi occasioni perturbate.

Previsioni meteo per giovedì 18 novembre

Giovedì su regioni di Nordovest, Triveneto, Toscana, Umbria e Lazio tempo in prevalenza soleggiato sin dal mattino, ma con nebbie in pianura tra Piemonte e Lombardia, in sollevamento a metà giornata e di nuovo in formazione tra sera e notte. Condizioni di variabilità sulle Isole, con schiarite a tratti anche ampie, ma con occasionali brevi piovaschi non esclusi. Cielo molto nuvoloso nelle restanti regioni, con piogge sparse o rovesci su quelle del medio e basso adriatico, su Basilicata e Calabria, anche sotto forma di locali temporali nel sud della Puglia.



Temperature: massime in lieve rialzo al Nord, senza grandi variazioni altrove; fin verso 18-20 gradi su regioni tirreniche, Sud e Isole. Venti: moderati da nordest sul medio e alto Adriatico; ventilato anche su Toscana e Umbria.

Previsioni meteo per venerdì 19 novembre

Venerdì nebbie anche fitte e nubi basse al mattino sulla valle padana centro-occidentale, in parziale diradamento o sollevamento nel pomeriggio, di nuovo in formazione nella notte. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto del Nord, al Centro, su Campania e Sardegna, salvo una residua nuvolosità al mattino su Abruzzo e Molise. Nuvolosità irregolare nel resto del Sud e in Sicilia, ma senza precipitazioni di rilievo e in ulteriore miglioramento in serata.



Temperature: minime in calo al Centro-Nord; massime senza grandi variazioni, con valori ancora leggermente superiori alla norma. Venti settentrionali, moderati o tesi su mare e regioni adriatiche, al Sud e intorno alla Sicilia.