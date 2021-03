Meteo, dal 18 marzo maltempo in intensificazione e freddo in aumento

Per la seconda parte della settimana si profilano condizioni meteo movimentate: altri nuclei di aria fredda di origine polare scivoleranno sull’Italia, dando vita una fase di tempo prettamente invernale.

Il freddo si farà sentire in tutto il Paese, mentre piogge e nevicate coinvolgeranno prevalentemente il Centro-Sud, in particolare fra venerdì e il fine settimana, quando è atteso il passaggio di due perturbazioni più organizzate che porteranno piogge a tratti intense e nevicate fino a quote collinari sulle regioni centrali.

Nella giornata di venerdì non si può escludere qualche fiocco di neve a bassa quota neppure sui rilievi del Nord, con possibili sconfinamenti fin verso le zone di pianura in Piemonte. Questo tipo di circolazione dalle caratteristiche invernale potrebbe insistere fino a metà della prossima settimana.

Le previsioni meteo per giovedì 18 marzo

Domani prevalenza di tempo bello su Alpi, Piemonte e Lombardia; nuvole sul resto d’Italia.

Nel corso del giorno piogge, per lo più deboli, su Liguria, Veneto, Venezia Giulia, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; neve fino a quote collinari sull’Appennino Settentrionale e Centrale, oltre 700-1000 metri su Appennino Meridionale e rilievi della Sardegna, al di sopra di 1400 sulle zone montuose della Sicilia.

Temperature in generale diminuzione, ventoso all’estremo Sud e sulle Isole.

Le previsioni meteo per venerdì 19 marzo

Prevarranno le nuvole su gran parte d’Italia. Piogge sparse su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, nord della Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Neve fino a quote molto basse sulle Alpi Occidentali, con qualche sconfinamento sulle vicine pianure del Piemonte; nevicate fino a quote collinari sull’Appennino Centrale e oltre 800-1200 metri su Appennino Meridionale e rilievi della Sardegna.

Temperature quasi ovunque in ulteriore calo.