Meteo, 18 giugno con sole e temperature in aumento: ondata di caldo sull'Italia

Anticiclone Africano protagonista nei prossimi giorni con una intensa ondata di caldo. Si prospettano, quindi, giornate caratterizzate da tempo in prevalenza stabile e soleggiato, con poca instabilità residua confinata sulle sole zone alpine, mentre le temperature continueranno a crescere a causa della risalita di aria subtropicale che darà il via a un’ondata di caldo piuttosto intensa al Centro-Sud e più marginalmente anche in Emilia Romagna. In queste regioni le temperature saliranno oltre i 35 gradi, fin verso i 40 gradi e localmente anche oltre in alcune aree interne del Sud e Isole, specialmente da metà settimana quando il promontorio anticiclonico sovrasterà in maniera efficace la penisola. Il caldo si farà sentire anche nel resto del Nord, ma con temperature un po’ meno estreme per via del fatto che queste regioni verranno continuamente lambite dai sistemi nuvolosi in transito oltralpe, uno dei quali riuscirà a portare anche delle precipitazioni fra giovedì e venerdì.



Le attuali proiezioni modellistiche prospettano un indebolimento dell’Anticiclone Africano durante il fine settimana e il contemporaneo ritiro del nucleo più torrido della massa d’aria subtropicale, con conseguente calo termico a partire dalle regioni settentrionali e, entro domenica, anche al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per martedì 18 giugno

Tempo prevalentemente soleggiato su gran parte d’Italia, salvo la presenza di un po’ di nuvole lungo l’arco alpino e nella pianura piemontese; in giornata non si escludono locali piogge o rovesci sull’alto Piemonte. Temperature in generale rialzo e clima decisamente più caldo: massime fra 28 e 34 gradi, con picchi di 35-37 gradi al Sud e in Sicilia, fino a 38-40 nell’ovest della Sardegna per l’effetto dei moderati venti di Scirocco. Ventilazione più debole nel resto del Paese.

Le previsioni meteo per mercoledì 19 giugno

Giornata soleggiata in gran parte d’Italia. Da segnalare il transito di un po’ di nuvole all’estremo Nord-Ovest e sulla Sardegna, con isolate piogge in corrispondenza delle Alpi occidentali, specialmente nel pomeriggio. Ulteriore generale aumento delle temperature con valori fra 29 e 35 gradi e picchi anche oltre al Centro-Sud, fino a sfiorare i 40 gradi nelle aree interne del Sud e delle Isole. Venti deboli con locali rinforzi di Scirocco sui mari di ponente e sull’alto Adriatico.