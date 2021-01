Meteo, 18 gennaio con temperature ancora sotto le medie

Dopo il passaggio della perturbazione nr.7 del mese, lunedì 18 gennaio la situazione tenderà a migliorare sull'Italia. Gli aggiornamenti meteo

La nuova settimana si apre all’insegna di un generale miglioramento del tempo in seguito alla temporanea rimonta dell’alta pressione e al contemporaneo allontanamento della perturbazione n.7 che lascerà solo dei residui effetti all’estremo Sud in termini di qualche sporadica precipitazione e venti sostenuti settentrionali. Le temperature resteranno piuttosto contenute, in gran parte al di sotto della media con possibili gelate all’alba al Nord e localmente anche al Centro. Martedì le condizioni di tempo stabile saranno più diffuse, ma favoriranno il ritorno di nebbie e strati nuvolosi bassi soprattutto al Nord.



A metà settimana si prospetta un sostanziale cambio nella circolazione atmosferica: cominceranno, infatti, a prevalere correnti più miti sud-occidentali che spazzeranno via la massa d’aria fredda presente sulle nostre regioni, ma che riporteranno nubi e piogge soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche.

Previsioni meteo per lunedì 18 gennaio

Tempo in prevalenza soleggiato al Nord, Toscana, Lazio, Umbria e Campania. Ancora un po’ di nuvole altrove, ma con poche residue piogge in Puglia, Calabria e settori nord ed est della Sicilia, in esaurimento già dal pomeriggio. Possibile formazione di nebbie lungo la fascia centrale della pianura padana durante le ore più fredde.



Temperature minime sottozero al Nord e localmente anche al Centro; massime in leggero rialzo al Centro, in lieve calo sulle Isole. Venti intensi settentrionali al Sud con mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per martedì 19 gennaio

Tempo in prevalenza stabile. Nebbie o strati nuvolosi bassi presenti in buona parte della pianura padana; addensamenti anche a ridosso di Liguria, Toscana e Sardegna occidentale con locali piogge o pioviggini fra levante ligure e alta Toscana. Tempo più soleggiato in tutto il resto d’Italia, ma con tendenza ad un aumento delle nubi lungo il versante tirrenico e l’ovest della Sicilia nel corso della giornata.



Temperature minime ancora sottozero in molte zone del Nord e localmente anche al Centro. Massime in leggero aumento al Centro-Sud, ma ancora in gran parte sotto la media. Venti di Libeccio in graduale rinforzo. Ancora localmente mossi lo Ionio e i mari intorno alle Isole.