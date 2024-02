Meteo 18 febbraio: ancora sole e clima molto mite! Da lunedì 19 torna la pioggia

Anche oggi (domenica 18 febbraio) l’alta pressione rimarrà allungata sulla nostra Penisola, garantendo quindi un’altra giornata nel complesso stabile, asciutta e insolitamente mite, con temperature praticamente da inizio primavera. La situazione comincerà a cambiare domani (lunedì 19), quando l’alta pressione si indebolirà e consentirà a una perturbazione atlantica di lambire il nostro Paese e riportare qualche pioggia dapprima al Nordest e sulle regioni centrali, e successivamente, nella giornata di martedì 20, anche sulle regioni meridionali.

In base alle proiezioni odierne, dopo una giornata di mercoledì 21 caratterizzata da una relativa tregua, un’altra più intensa perturbazione potrebbe investire l’Italia tra giovedì 22 e venerdì 23. Si profila dunque una fase di maltempo più deciso, anche se al momento non è possibile descriverne modalità e tempistiche.

Le previsioni meteo per domenica 18 febbraio

Al mattino un po’ di nuvolosità sulle Venezie, con la possibilità di piogge isolate sulla Venezia Giulia; in prevalenza sereno altrove, ma con qualche nebbia sulla Pianura Padana. Nel pomeriggio alternanza tra sole e innocui annuvolamenti al Nord; in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Temperature nel complesso stazionarie o in leggero calo, sempre al di sopra della norma in tutta Italia.

Le previsioni meteo per lunedì 19 febbraio

Prevalenza di tempo soleggiato al Nordovest. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia, con piogge deboli e isolate su Venezie (qui con qualche nevicata sulle zone alpine oltre 1500 metri), Marche, Abruzzo, Umbria, Basso Lazio, Campania e, in serata, anche su Molise, Puglia e Basilicata. Temperature massime in calo, specie al Centro-Nord e Sardegna.