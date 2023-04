Meteo 18 aprile: ancora pioggia e temporali in parte del Centro-Sud. Le previsioni

Italia ancora alle prese con gli effetti della perturbazione n.4 di aprile, giunta sull’Italia nella giornata di sabato e ora in lento spostamento verso sud-est. Fino a martedì direttamente coinvolte saranno le regioni del Centro-Sud, mentre il Nord resterà ai margini, protetto dall’alta pressione con baricentro sull’Europa settentrionale.

A metà settimana, nonostante l’allontanamento della perturbazione verso i Balcani, sull’Italia peninsulare l’atmosfera resterà instabile, al contrario osserveremo un miglioramento sulle Isole maggiori e all’estremo Sud. Nel frattempo, si conferma un cambio dello scenario meteo al Nord dove, tra la fine di mercoledì e la giornata di giovedì, aumenterà la probabilità di piogge e temporali (questa volta anche al Nord-Ovest), complice il passaggio di un nucleo di aria fredda e instabile (perturbazione n.5) in moto retrogrado dall’Europa orientale verso quella occidentale. Dal punto di vista climatico, nei prossimi giorni le temperature si manterranno su valori prossimi alla media stagionale, inizialmente ancora al di sotto sulle regioni centrali adriatiche e al Sud.

Le previsioni meteo per martedì 18 aprile

Domani tempo per lo più soleggiato al Nord e sull’alta Toscana, salvo la possibilità di brevi rovesci pomeridiani attorno alle Alpi occidentali. Nuvolosità irregolare, a tratti compatta nel resto del Paese, con piogge sparse al mattino su Toscana, Umbria, regioni centrali adriatiche. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità, con sviluppo di rovesci sparsi o temporali su buona parte dei settori peninsulari, su Sicilia e Sardegna. Nel corso della serata tendenza a un’attenuazione generale dei fenomeni.

Temperature stazionarie o in leggero aumento, con punte massime anche leggermente oltre i 20 gradi al Nord. Venti e moto ondoso in attenuazione.

Le previsioni meteo per mercoledì 19 aprile

Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso sulle regioni settentrionali, su Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e gran parte della Sicilia. Nuvolosità variabile altrove, ma senza fenomeni di rilievo. Da metà giornata, e soprattutto nel pomeriggio, sviluppo di rovesci sparsi e locali temporali nelle aree interne delle regioni peninsulari e lungo l’Appennino settentrionale. Al Nord rovesci isolati lungo la fascia prealpina, specie quella orientale, in estensione verso sera alle pianure del Triveneto e alla Lombardia orientale.

Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, intorno o poco oltre i 20 gradi al Nord e sulle Isole. Venti deboli, salvo rinforzi nelle aree temporalesche.