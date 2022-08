Meteo, 18 agosto tra rischio nubifragi e caldo estremo: le zone interessate

Una perturbazione a carattere di fronte freddo (la n.4 di agosto), in lento avvicinamento dalla Francia, attraverserà le regioni centro-settentrionali nel corso delle prossime ore. La massa d’aria più temperata alle spalle del fronte, entro le prime ore di sabato, metterà fine all'ondata di caldo anche sulle estreme regioni meridionali e sulla Sicilia. Il passaggio della perturbazione sarà responsabile di una fase temporalesca, dunque a tratti anche molto perturbata, prima al Nord poi, tra giovedì pomeriggio e venerdì anche al Centro, mentre il Sud vedrà probabilmente “le briciole” in termini di fenomeni. Massima attenzione, dunque, al Centro-Nord dove non escludiamo nubifragi, grandinate e violente raffiche di vento, con conseguenti frane ed esondazioni. Per il weekend, infine, si conferma un generale miglioramento, con tempo in prevalenza stabile e caldo ovunque più sopportabile.

Le previsioni meteo per giovedì 18 agosto

Giovedì al mattino rovesci e temporali su Lombardia, Liguria di levante, Triveneto, Emilia e Toscana; temporanea attenuazione delle precipitazioni nel resto del Nordovest. Tra pomeriggio e sera nuova fase perturbata al Nord, con temporali diffusi in tutte le regioni, anche di forte intensità, con rischio nubifragi, grandine e raffiche di vento. Il rischio temporali tenderà ad estendersi a Toscana, Umbria e Marche, in serata anche al Lazio; qualche goccia di pioggia non esclusa anche nel nord della Sardegna. Tempo in prevalenza ancora soleggiato nel resto della Penisola e in Sicilia.

Temperature: massime in calo al Nord e sulla Sardegna; in ulteriore lieve aumento nel resto del Paese, con punte di 36-38 gradi al Centro, 40-43 al Sud e sulla Sicilia.

Le previsioni meteo per venerdì 19 agosto

Venerdì al Nord iniziale prevalenza di nuvole con piogge localmente moderate lungo le Alpi centro-orientali e qualche rovescio sull'Appennino emiliano. In giornata tendenza a schiarite sulla bassa Val Padana e in Liguria, ancora un po’ di instabilità nelle Alpi con locali rovesci o temporali nel pomeriggio su Alpi lombarde, Trentino Alto Adige, Prealpi venete e Friuli. Al Centro nuvolosità irregolare e variabile. Al mattino locali rovesci o temporali in Toscana, piogge isolate nel Lazio centrale e nel sud delle Marche. Nel pomeriggio locali episodi si instabilità nelle zone interne e nelle Marche meridionali. Migliora in serata. Al Sud e nelle Isole tempo nel complesso più soleggiato con temporanei addensamenti nelle zone interne, sul versante tirrenico, nel centro-nord della Puglia e nel nord della Sardegna; qualche breve pioggia sarà possibile al mattino nel nordovest della Sardegna, nel pomeriggio nelle Murge e sui rilievi del Reggino e del Messinese.



Temperature minime in calo al Nord e in Toscana, Umbria e Sardegna, in aumento al Sud; massime in rialzo al Nordovest, in calo anche sensibile al Nord-Est, su gran parte della penisola e delle Isole; punte superiori ai 35 gradi resisteranno sulla Puglia meridionale, in tutto il settore ionico e nel sud della Sicilia con picchi intorno ai 40 gradi nell'Isola e nel sud-est della Calabria. Ventoso per venti di Maestrale sul Tirreno, sul basso Adriatico, in Calabria e nelle Isole, anche forte in Sardegna; Foehn nelle valli alpine occidentali. Mari: da poco mossi a localmente mossi l’Adriatico e lo Ionio, da mossi a molto mossi gli altri bacini, anche agitato il Mare di Sardegna.