Meteo, 18-19 aprile con breve tregua dal maltempo: le previsioni

Tra oggi (venerdì) e domani il Ciclone Hans, cioè la profonda depressione posizionata sui nostri mari di ponente, si sposterà verso est, favorendo così un temporaneo miglioramento in gran parte d’Italia, dove il tempo risulterà nel complesso più stabile, con piogge decisamente meno diffuse e insistenti. Tuttavia, la tregua non durerà molto, perché si sta già avvicinando altra perturbazione (la numero 5 di aprile) che, sebbene meno intensa della precedente, renderà comunque le condizioni meteo piuttosto instabili durante le giornate di Pasqua e Pasquetta, quando quindi le fasi di tempo soleggiato si alterneranno a improvvisi scrosci di pioggia e temporali, che andranno a interessare prima (a Pasqua) prevalentemente il Nord-Ovest e la Sardegna, poi successivamente (a Pasquetta) anche il Centro e la Sicilia. Si tratta comunque di un’evoluzione ancora molto incerta nei dettagli, da definire meglio con i prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per venerdì 18 aprile



Venerdì nuvole ovunque, anche se alternate a qualche sprazzo di sole, specie al Sud. Nel corso del giorno piogge isolate al Nordest e zone interne del Centro-Sud, con locali sconfinamenti lungo le coste del versante tirrenico; deboli nevicate sui settori alpini orientali al di sopra di 1600-1800 metri. Temperature massime in ulteriore lieve calo nelle regioni adriatiche, in rialzo invece al Nordovest, comunque per lo più comprese tra 15 e 20 °C in gran parte del Paese. Venti in attenuazione, comunque moderati o tesi, da ovest, su mari di ponente e regioni del Centro-Sud.

Previsioni meteo per sabato 19 aprile

Sabato tempo instabile, con un’alternanza di annuvolamenti e schiarite. Le zone di sereno saranno più ampie in mattinata sulle regioni del medio-basso Adriatico, al Sud e sulla Sicilia, mentre la nuvolosità risulterà più estesa e densa al Nord, dal pomeriggio anche sulla Toscana. Poche le eventuali precipitazioni, più probabili su Piemonte e Liguria di ponente, in serata anche sulla Valle d’Aosta. Temperature: massime in lieve rialzo al Centro-Sud, più sensibile su Sardegna e ovest Sicilia dove si potranno sfiorare i 25 gradi, complice un rinforzo dei venti di Scirocco sui mari di ponente, che resteranno mossi o molto mossi.