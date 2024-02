Meteo, weekend del 10-11 febbraio con piogge e nevicate

Si conferma un fine settimana con il tempo condizionato dalla perturbazione in arrivo nelle regioni settentrionali già nella giornata di venerdì. Dopo una lunga fase siccitosa piogge importanti torneranno ad interessare gran parte del Paese determinando, insieme all’intensa ventilazione, anche un miglioramento della qualità dell’aria.

Sabato 10 febbraio il tempo perturbato si estenderà anche alle regioni centro-meridionali con piogge localmente anche moderate e qualche rovescio nel settore tirrenico e nelle Isole maggiori; fenomeni scarsi o assenti, almeno fino al pomeriggio, invece lungo l’Adriatico e nel settore ionico. Le precipitazioni insisteranno anche al Nord anche se molto irregolari e nel complesso più abbondanti inizialmente a ridosso delle Alpi (limite della neve tra 1500 e oltre i 2000 metri) tra pomeriggio e sera al Nord-Ovest e sul Friuli.

Le temperature saranno in diffuso aumento nelle minime, specie quelle del Centro-Sud; primi cali nelle massime legati all’arrivo delle piogge nel settore tirrenico e in Sardegna. Si tratterà di cali ancora contenuti da una ventilazione meridionale con conseguente afflusso di aria mite. A metà giornata soffieranno infatti ancora venti da sud o di Scirocco da moderati a forti in gran parte del Centro-Sud. Solo in Sardegna i venti saranno già ruotati da ovest-sudovest con il Libeccio che poi a fine giornata si propagherà fino al Tirreno e allo Ionio.

Domenica 11 febbraiol’area depressionaria collegata alla perturbazione avrà il suo centro proprio sulla Penisola con condizioni quindi di tempo tra il perturbato e l’instabile un po’ in tutta Italia. Al Nord fenomeni possibili in molte regioni, anche se per lo più deboli e in lenta attenuazione a iniziare dall’estremo Nord-Ovest; limite della neve in calo sotto i 1500 m al Nord-Ovest ma proprio in coincidenza dell’esaurimento dei fenomeni. Al Centro-Sud piogge molto irregolari, ancora molto concentrate nel versante tirrenico e nelle Isole; possibili episodi di instabilità con sviluppi di isolati temporali sul basso Tirreno, in prossimità della Sicilia e del Salento. Temperature per lo più in diminuzione sia nelle minime che nelle massime, con i cali più evidenti al Sud. Venti occidentali infatti faranno affluire aria meno mite (residuo Scirocco solo sul basso Adriatico). Il Maestrale soffierà da moderato a forte sul Tirreno e nelle Isole, con raffiche anche burrascose in Sardegna.

All’inizio della prossima settimana l’area depressionaria lentamente si trasferirà verso i Balcani con l’Italia che verrà a trovarsi in un flusso di correnti nord-occidentali presenti tra la bassa pressione e un anticiclone in rinforzo tra la penisola iberica e il Mediterraneo occidentale. Qualche precipitazione in forma isolata potrà ancora interessare il Nord-Est, il settore peninsulare, la Sicilia ma in un contesto di variabilità e di nuvole irregolari che lasceranno spazio alle schiarite.

Continuerà ad affluire aria un po’ più fresca sospinta da venti di Maestrale anche moderati con le temperature che si assesteranno su valori più vicini alla norma anche se probabilmente ancora leggermente sopra le medie stagionali. Quindi l’ampia anomalia termica di questi giorni verrà ridimensionata ma senza l’arrivo del freddo.

Per maggiori dettagli e una conferma della tendenza descritta seguite gli aggiornamenti dei prossimi giorni.