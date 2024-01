Meteo, nel weekend del 13-14 gennaio condizioni più stabili. Clima invernale

Nella giornata di sabato 13 gennaio il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo la presenza di nebbie mattutine in Pianura Padana e un po’ di nuvolosità variabile e irregolare sulle regioni meridionali e sulle due Isole maggiori. Farà freddo al mattino con gelate diffuse al Nord e nelle aree interne del Centro; il freddo si farà sentire anche al Sud con massime sotto media e venti da nord localmente ancora moderati.

Domenica 14 invece pressione atmosferica in calo sul Mediterraneo centrale per l’avvicinarsi di una nuova perturbazione (la n. 4 di gennaio) che determinerà un graduale aumento della nuvolosità ma con poche e deboli piogge sul versante tirrenico. La parte più attiva del fronte attraverserà il Centro-Sud tra la notte e la prima parte della giornata di lunedì.

Martedì la perturbazione si sarà allontanata verso i Balcani lasciando dietro di sé una residua e isolata instabilità al Sud. Nella prima parte della prossima settimana non sono previste irruzioni di aria fredda e anzi a metà settimana le temperature dovrebbero aumentare portandosi anche sopra la norma.

Le previsioni meteo per sabato 13 gennaio

Cielo in prevalenza sereno sulle regioni centro-settentrionali, con la presenza di nebbie in Pianura Padana in dissolvimento nel corso della mattinata; dal pomeriggio nubi in graduale aumento tra la Liguria e la Toscana. Tempo abbastanza soleggiato al Sud e Isole maggiori ma con qualche annuvolamento sparso a carattere variabile e irregolare.

Temperature in lieve diminuzione in gran parte del Paese: minime del mattino diffusamente sotto zero al Nord e nelle aree interne del Centro; massime pomeridiane inferiori alle medie al Sud con valori intorno ai 10 gradi. Venti moderati di Maestrale con mari mossi sul medio-basso Adriatico, Puglia, Ionio, Canale di Sicilia e intorno alla Sardegna; altrove ventilazione debole e mari poco mossi.

Le previsioni meteo per domenica 14 gennaio

Nubi in graduale aumento con un cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso al Nord, regioni centrali tirreniche, al Sud e Isole maggiori con qualche locale debole pioggia o pioviggine su estremo levante ligure, Toscana, Lazio, Campania, Calabria tirrenica e Sardegna. Ampie schiarite sulle aree alpine, sulle regioni centrali adriatiche e sul settore ionico. Al mattino nebbie al Nord tra le pianure e le coste adriatiche.

Venti occidentali in moderato rinforzo sui mari di ponente e sullo Ionio meridionale con mari per lo più mossi. Temperature stazionarie o in lieve aumento sia nei valori del primo mattino che in quelli pomeridiani.