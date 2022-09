Meteo: 17 settembre ancora rischio nubifragi e forti raffiche di vento

Italia ancora interessata da forti temporali e nubifragi, con l’allerta destinata a proseguire anche oggi, sabato 17 settembre. Nelle prime ore della giornata, in particolare, massima attenzione al basso versante tirrenico, fino alla Sicilia occidentale, dove insisteranno gli ultimi effetti della rovinosa perturbazione n.4 (responsabile dell’alluvione nelle Marche). Contemporaneamente, una nuova perturbazione a carattere di fronte freddo (la numero 5) investirà la Lombardia e le regioni di Nordest, causando una veloce ma intensa fase temporalesca in successivo scivolamento verso le regioni centrali, prima di abbandonare la Penisola in serata. Tra le regioni coinvolte, ancora una volta le Marche, dove sono previsti venti di Bora con raffiche fino a 90 Km/h.

Oggi il vento investirà tutto il Paese, favorendo la propagazione della massa d’aria più fresca fino alle estreme regioni meridionali dove, entro la fine di domenica 18, si interromperà il lungo periodo di caldo eccezionale. Per domenica si conferma un netto e generale miglioramento, con passaggio a tempo soleggiato e clima gradevole.

Le previsioni meteo per sabato 17 settembre

In mattinata piogge, temporali e rischio di locali nubifragi su Lombardia sud-orientale, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e in propagazione a Toscana, Marche e Umbria dove i fenomeni si attenueranno nella seconda parte del pomeriggio. In serata tendenza a rasserenamenti in quasi tutto il Centro-Nord. Al Sud rovesci e temporali anche intensi a inizio giornata, in particolare su bassa Campania, Calabria tirrenica e nord della Sicilia, ma anche qui tendenza al miglioramento dal pomeriggio.

Temperature in netta diminuzione da Nord a Sud. Venti in rinforzo: raffiche tempestose di Bora sull’alto Adriatico e sulle Marche; fino a 60-80 km/h nel resto del Paese, di Tramontana in Liguria, di Maestrale in Sardegna, di Libeccio al Sud; Föhn al Nordovest. Mari mossi o molto mossi, localmente anche agitati.

Le previsioni meteo per domenica 18 settembre

Su tutto il Paese ritorno ad un tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Da segnalare qualche residuo annuvolamento in mattinata all’estremo Sud, un aumento della nuvolosità all’estremo Nordest e qualche velatura sulla Sardegna.

Temperature in sensibile calo nelle minime all’alba; massime in ulteriore generale diminuzione, con un clima ovunque decisamente più gradevole. Al Nord e su quasi tutte le regioni peninsulari, infatti, si farà fatica a raggiungere i 25 °C. Venti in attenuazione, generalmente deboli, salvo gli ultimi rinforzi di Maestrale su basso Adriatico e Ionio. Mari: ancora mossi i bacini meridionali, fino a molto mossi Adriatico meridionale e Ionio.