Meteo, 17 novembre con più nubi poi irruzione di aria artica

La temporanea rimonta dell’alta pressione sta favorendo generali condizioni di tempo stabile, ma con la formazione di nebbie soprattutto in pianura Padana. Tuttavia, già da domenica 17 novembre saranno evidenti i primi segnali di un cedimento della struttura anticiclonica, con infiltrazioni di aria umida dal Mediterraneo occidentale verso le nostre regioni. In particolare si addenseranno le nuvole fra Liguria e Toscana dove saranno possibili anche delle deboli precipitazioni. Durante la prossima settimana si concretizzerà il cambio di regime della circolazione atmosferica sull’Europa e il Mediterraneo, con l’instaurazione di intense correnti atlantiche che trasporteranno verso il continente e l’Italia alcuni sistemi nuvolosi. Pur in un contesto di incertezza, soprattutto per quel che riguarda la tempistica con cui sopraggiungeranno le perturbazioni, i modelli confermano l’avvento di una fase meteorologica decisamente più movimentata e turbolenta in tutta Italia. Più nello specifico, potrebbero transitare 3 perturbazioni atlantiche. La prima di queste (la n.4 del mese), poco attiva, tra lunedì e martedì, le successive (n.5 e n.6) tra mercoledì e venerdì, ben più incisive, associate a masse d’aria fredda, che darebbero il via alla prima irruzione di aria artica della stagione e condizioni meteorologiche avverse di stampo più invernale, ossia con venti burrascosi, mari fino a molto agitati, piogge localmente abbondanti, un crollo delle temperature a partire dalle regioni settentrionali, ma soprattutto l’arrivo di copiose nevicate nelle Alpi anche sotto i 1000 metri.

Le previsioni meteo per domenica 17 novembre

Molte nuvole in Liguria e Toscana con deboli piogge o pioviggini fra la Riviera di Levante e il Nord della Toscana. Nuvole in progressivo aumento anche in pianura padana e coste dell’alto Adriatico dove le nebbie precedentemente formatesi andranno dissolvendosi a partire dalle zone occidentali. Nuvolosità più irregolare nel resto del settore tirrenico, in Umbria, Marche e Sardegna. Tempo più soleggiato nel resto d’Italia, ma con nubi in aumento verso sera sulle Alpi. Temperature minime in rialzo al Centro-Nord e in Sardegna, in generale sopra lo zero alle basse quote, salvo qualche locale gelata in pianura padana; massime in rialzo al Centro-Sud, in lieve calo al Nord-Est. Venti di Libeccio in rinforzo sui mari occidentali.

Le previsioni meteo per lunedì 18 novembre

Nuvolosità sparsa a tratti compatta al Centro-Sud, a parte in Sicilia e bassa Calabria dove persisteranno ampie schiarite. Qualche isolata pioggia possibile sul versante tirrenico fra Lazio, Campania e Cosentino, e sulle Marche. Al Nord iniziale presenza di nebbie in pianura, in graduale sollevamento e successiva formazione di strati nuvolosi bassi; altrove transito di nubi medio-alte, più compatte a ridosso delle Alpi. Temperature per lo più in leggero rialzo; massime sopra la media al Centro-Sud con punte intorno ai 20 gradi e anche oltre su Calabria e Isole. Venti da ovest o nord-ovest sul Tirreno e intorno alle isole maggiori.