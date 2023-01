Meteo: 17 gennaio con piogge intense, neve a bassa quota e venti burrascosi

Ha preso il via una fase pienamente invernale e perturbata, caratterizzata da un crollo termico che inizialmente coinvolgerà solo le regioni settentrionali, ma che, fra mercoledì 18 e venerdì 20 gennaio, si propagherà anche alle regioni centro-meridionali, e questo a causa della discesa di aria di estrazione artico marittima che si farà strada verso l’area del Mediterraneo centrale. Nel frattempo una nuova intensa perturbazione (la n.7) si è già portata a ridosso dell’Italia causando precipitazioni localmente abbondanti, neve a bassa quota, venti di burrasca e mari fino a molto agitati. Le nevicate, talvolta miste a pioggia, nelle prossime ore potrebbero interessare anche qualche tratto della pianura padana centrale.

La perturbazione insisterà anche domani (mercoledì) perlopiù al Centro-Sud, mentre fra giovedì 19 e venerdì comincerà a prendere forma una vasta depressione che resterà in prossimità del nostro Paese fino al fine settimana e, probabilmente, anche all’inizio della prossima. Sarà proprio l’azione degli intensi venti settentrionali innescati da questa depressione a determinare lo sbalzo termico nella seconda parte della settimana, in particolare sulle regioni meridionali e parte del Centro dove per il momento il clima resterà ancora relativamente mite.

Le previsioni meteo per martedì 17 gennaio

Cielo da nuvoloso a coperto, salvo delle schiarite all’estremo Sud e in Sicilia. Piogge localmente intense al Centro, in Sardegna, Campania, Basilicata e Puglia settentrionale. Precipitazioni anche su Emilia Romagna, Liguria e Alpi occidentali, ma in graduale estensione al resto del Nord, con neve dapprima a quote collinari, ma in abbassamento fino a interessare tratti della pianura lombarda e aree limitrofe.

Possibili temporali nel versante tirrenico e neve sull’Appennino centro-meridionale oltre 1000-1500 metri. Temperature in calo al Nord; valori ancora sopra la media al Centro-Sud a causa dei burrascosi venti di Libeccio. Fino a molto agitati i mari occidentali.

Le previsioni meteo per mercoledì 19 gennaio

Tempo in miglioramento al Nord, con ampie schiarite soprattutto su Piemonte e Lombardia e residue precipitazioni su Levante ligure e nord Appennino. Al Centro-Sud ancora precipitazioni sparse, più diffuse e insistenti sulle zone interne e tirreniche della penisola, in Sardegna e nell’ovest della Sicilia; neve oltre 1000-1400 metri sull’Appennino centrale, ma in abbassamento alla sera.

Temperature massime in calo sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, in lieve risalita al Nord; valori ancora relativamente miti su medio Adriatico, Sud e Sicilia con punte vicine ai 20 gradi sull’isola. Venti ancora intensi sud-occidentali al Centro-Sud, in rotazione da nord-ovest sulla Sardegna. Ancora agitati o molto agitati i mari di ponente.