Meteo, 17 e 18 marzo con il sole poi torna qualche pioggia

Un promontorio di alta pressione si sta temporaneamente consolidando sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, garantendo in questa giornata di venerdì 17 marzo un tempo stabile e soleggiato in tutto il Paese: anche al Sud si attenueranno i freddi venti settentrionali e le temperature in tutta Italia torneranno a salire, portandosi generalmente al di sopra della media stagionale. Nel fine settimana la stabilità atmosferica proseguirà al Sud e sulla Sicilia dove il clima sarà da primavera inoltrata, con temperature anche oltre i 20 gradi. Nelle regioni del Centro-Nord assisteremo, invece, ad un graduale indebolimento dell’anticiclone per l’avvicinarsi di una debole perturbazione atlantica (la n. 7 del mese), che causerà un temporaneo peggioramento e alcune deboli precipitazioni: domenica più probabili su Sardegna, regioni centrali ed Emilia Romagna. A inizio settimana la stessa perturbazione, scivolando verso il basso mar Mediterraneo, manterrà il tempo instabile sulla Sardegna e sulla Sicilia. Al Nord la grave emergenza idrica proseguirà a oltranza.

Le previsioni meteo per venerdì 17 marzo

Venerdì tempo generalmente ben soleggiato in tutto il Paese, con soltanto qualche temporanea e velatura in transito sulle regioni settentrionali e in Toscana e qualche locale annuvolamento in mattinata all’estremo Sud.

Temperature: massime in generale rialzo, anche sensibile, con valori in molti casi superiori alla norma: valori pomeridiani per lo più tra 14 e 20 gradi, anche oltre sulla Sardegna. Venti: moderati o tesi di Tramontana tra la Puglia meridionale e lo Ionio, di Scirocco sul mare e canale di Sardegna; deboli altrove. Mari: mossi o molto mossi l’Adriatico meridionale, il Canale d’Otranto, lo Ionio, il canale e mare di Sardegna; calmi o poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni meteo per sabato 18 marzo

Sabato tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Da segnalare il passaggio di velature al Centro-Nord e sulla Sardegna e un aumento dei banchi nuvolosi a bassa quota lungo il versante tirrenico, in Liguria e in parte anche sulla Sicilia. A fine giornata nubi in addensamento su regioni di Nordovest Sardegna, Toscana, Umbria e alto Lazio.

Temperature in ulteriore aumento: valori per lo più compresi tra 15 e 21 gradi, ma con picchi localmente superiori su Sardegna e Sicilia occidentale. Venti: meridionali fino a moderati o tesi su Mar Ligure, Tirreno occidentale e Canale di Sicilia. Mari: mossi il basso Ligure, quelli intorno alla Sardegna, Tirreno occidentale e Canale di Sicilia.