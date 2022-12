Meteo: sabato 17 dicembre veloce fronte freddo! Stop caldo anomalo al Sud

Nella giornata di domani (sabato 17 dicembre) un fronte freddo (perturbazione numero 10) scivolerà velocemente lungo la nostra Penisola: piogge e nevicate saranno di modesta entità e localizzate solo su alcune regioni, ma in compenso le temperature caleranno in tutta Italia, portando un po’ di freddo anche al Centro-Sud.

Domenica 18 il tempo andrà migliorando, ma le correnti fredde in scorrimento sull’Italia causeranno un ulteriore calo delle temperature che torneranno quasi dappertutto su valori vicini alla norma. Agli inizi della prossima settimana sembra confermata una rimonta dell’Anticiclone Nord-Africano e di conseguenza condizioni di tempo stabile e piuttosto mite in gran parte d’Italia.

Le previsioni meteo per sabato 17 dicembre

Tempo bello al Nordovest, Trentino, Alto Adige, Puglia e Basilicata. Nuvole altrove: nel coso del giorno piogge, per lo più deboli e isolate, su Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Sardegna. Temperature massime quasi ovunque in diminuzione, con il calo più marcato sul medio versante adriatico e al Sud.

Le previsioni meteo per domenica 18 dicembre

Tempo soleggiato nelle Venezie. Nuvole altrove, anche se non mancheranno le temporanee schiarite e in generale non ci saranno piogge. Al mattino un po’ di nebbie su pianure del Nord e valli del Centro. Temperature quasi dappertutto in calo: freddo pungente al primo mattino, con gelate anche in pianura, specie al Nord; massime in generale attorno ai valori medi stagionali.