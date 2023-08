Meteo, 17 agosto con caldo in aumento: in arrivo picchi vicini ai 40 gradi

Nei prossimi giorni l’alta pressione consoliderà progressivamente la sua presenza sull’Italia, smorzando la residua instabilità e favorendo un’ulteriore intensificazione del caldo. Ci attendono quindi giorni in prevalenza soleggiati, con gli ultimi temporali concentrati sui rilievi del Nord nella giornata di domani (giovedì), mentre il caldo raggiungerà l’apice nel fine settimana, quando sarà intenso soprattutto al Centro-Nord, dove sono attesi diversi picchi di 37-38 gradi. Il caldo si farà sentire anche in montagna, con lo zero termico che andrà a collocarsi attorno ai 4-300-4500 metri, e sarà accentuato dal fastidio dell’afa, che renderà le temperature percepite di qualche grado più alte rispetto a quelle effettivamente registrate. Le proiezioni più aggiornate dei modelli fisico-matematici suggeriscono che l’ondata di caldo insisterà per diversi giorni, almeno fino alla metà della prossima settimana.

Le previsioni meteo per giovedì 17 agosto

Giovedì al mattino alternanza tra sole e nuvole al Nordovest, con qualche rovescio e temporale su Alpi e Prealpi; in prevalenza sereno altrove. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità anche sul resto del Nord e zone interne del Centro-Sud: rovesci e temporali qua e là su Alpi, Piemonte, Lombardia, Appennino Settentrionale nonchè rilievi di Molise e Campania. Temperature massime in leggero calo al Nord; stazionarie o in lieve crescita altrove.

Le previsioni meteo per venerdì 18 agosto

Venerdì al mattino bello quasi dappertutto, fatta eccezione per un po’ di nuvole e qualche rovescio sulle Alpi Orientali. Nel pomeriggio nuvole e isolati temporali su Alpi e zone appenniniche, in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime e afa quasi dappertutto in leggera crescita.