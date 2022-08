Meteo, 17-18 agosto con Italia divisa: nubifragi al Centro-nord e caldo al Sud

Italia letteralmente spaccata in due dal meteo in questa parte centrale della settimana: a dividerle saranno, da un lato, una breve ma intensa fiammata africana, che investirà il Centro e soprattutto il Sud dove, tra il 17 e il 18 agosto, non escludiamo picchi poco oltre i 40 gradi. Dall’altra, una perturbazione a carattere di fronte freddo (la n.4 di agosto), in lento avvicinamento dalla Francia, attraverserà le regioni centro-settentrionali nel corso delle prossime 48-72 ore. La massa d’aria più temperata alle spalle del fronte, entro le prime ore di sabato, metterà fine alla “sparata bollente” anche sulle estreme regioni meridionali e sulla Sicilia. Il passaggio della perturbazione sarà responsabile di una fase temporalesca, dunque a tratti anche molto perturbata, prima al Nord poi, tra giovedì pomeriggio e venerdì anche al Centro, mentre il Sud vedrà probabilmente “le briciole” in termini di fenomeni. Massima attenzione, dunque, al Centro-Nord dove non escludiamo nubifragi, grandinate e violente raffiche di vento, con conseguenti frane ed esondazioni. Per il weekend, infine, si conferma un generale miglioramento, con tempo in prevalenza stabile e caldo ovunque più sopportabile.

Le previsioni meteo per mercoledì 17 agosto

Mercoledì graduale peggioramento al Nord-Ovest, con i primi rovesci in mattinata su ovest e nord del Piemonte e nordovest Lombardia. Tra il pomeriggio e la sera rovesci e temporali coinvolgeranno in modo più diffuso Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia, con rischio di grandine, forti raffiche e locali nubifragi soprattutto nella notte, quando i fenomeni si estenderanno in parte anche verso il Nordest e l’alta Toscana. Cielo parzialmente nuvoloso su Sardegna e Toscana, sereno o temporaneamente velato altrove.



Temperature: massime in calo al Nord-Ovest; in aumento nel resto del Paese, con valori tra 30 e 34 al Nord-Est e in Emilia Romagna; punte di 35-38 gradi al Centro-Sud e fino a 40-42 gradi sulle Isole. Venti di Scirocco sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per giovedì 18 agosto

Giovedì al mattino rovesci e temporali su Lombardia, Liguria di levante, Triveneto, Emilia e Toscana; temporanea attenuazione delle precipitazioni nel resto del Nordovest. Tra pomeriggio e sera nuova fase perturbata al Nord, con temporali diffusi in tutte le regioni, anche di forte intensità, con rischio nubifragi, grandine e raffiche di vento. Il rischio temporali tenderà ad estendersi a Toscana, Umbria e Marche, in serata anche al Lazio; qualche goccia di pioggia non esclusa anche nel nord della Sardegna. Tempo in prevalenza ancora soleggiato nel resto della Penisola e in Sicilia.

Temperature: massime in calo al Nord e sulla Sardegna; in ulteriore lieve aumento nel resto del Paese, con punte di 36-38 gradi al Centro, 40-43 al Sud e sulla Sicilia.