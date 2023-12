Meteo, 9-10 dicembre con qualche pioggia e temperature in crescita

Il Ponte dell’Immacolata proseguirà all’insegna della variabilità. La perturbazione n.2, che ha portato nevicate a bassa quota al Nord-Ovest, si è spostata con la sua parte più attiva nell’area fra la Sicilia, la Tunisia e la Libia, tendendo quindi ad allontanarsi dall’Italia. Seguirà un temporaneo miglioramento in attesa di un’altra veloce perturbazione (la n.3) che attraverserà il Centro-Nord tra la fine di sabato 9 dicembre e le prime ore di domenica 10, per poi andare rapidamente a interessare il Sud entro il pomeriggio di domenica prima di allontanarsi già in serata.

Anche la prossima settimana si profila piuttosto movimentata, con altre perturbazioni in rotta verso il nostro Paese. In particolare, lunedì 11 dicembre transiterà la n.4, piuttosto debole con una nuvolosità estesa, ma associata a scarse precipitazioni, mentre tra mercoledì e giovedì potrebbe arrivarne un’altra più attiva.

Dal punto di vista termico, nessuna ondata di freddo in vista, anzi: nei prossimi giorni si osserverà l’afflusso di aria più mite, che favorirà un rialzo delle temperature soprattutto al Centro-Sud dove si tornerà su valori superiori alla norma.

Le previsioni meteo per sabato 9 dicembre

Molte nuvole su settore adriatico, Lazio, Sud e Isole, con residue piogge nelle zone orientali di Sicilia, Sardegna e Calabria. Schiarite altrove, a parte la presenza di strati bassi e nebbie in Valpadana. In giornata temporanei rasserenamenti nelle altre regioni del Centro, al Nord-Est e in serata anche su parte del Sud, mentre torneranno ad aumentare le nuvole al Nord-Ovest con precipitazioni inizialmente sulle Alpi occidentali, in estensione fra sera e notte a gran parte del Centro-Nord e Sardegna. Neve sui rilievi oltre i 1000-1500 metri.

Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo, ancora sotto la media su gran parte del Nord. Ancora un po’ ventoso fra basso Tirreno, basso Ionio e Isole.

Le previsioni meteo per domenica 10 dicembre

Rapido miglioramento al Nord, ma con la formazione all’alba di locali nebbie in Pianura Padana e sull’alto Adriatico. Veloci schiarite in mattinata anche in Sardegna e Toscana. Molto nuvoloso altrove con piogge sparse e intermittenti su medio Adriatico, Lazio, Sud e Sicilia nord-orientale. In giornata miglioramento al Centro, mentre si intensificheranno le precipitazioni al Sud, ma con tendenza ad una graduale attenuazione alla sera. Sempre in serata nuovo graduale aumento della nuvolosità al Centro-Nord con locali precipitazioni sulle Alpi occidentali.

Temperature in generale rialzo, specie le massime, con valori per lo più oltre la norma nel pomeriggio. Venti nuovamente in rinforzo dai quadranti occidentali; possibile Fohn all’estremo Nord-Ovest.