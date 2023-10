Meteo, al via una settimana movimentata: torna la pioggia e aumenta il freddo. Le previsioni dal 16 ottobre

Si è aperta una settimana piuttosto movimentata dal punto di vista meteo, con il passaggio di alcune perturbazioni che riporteranno sull’Italia le piogge e un clima più consono al periodo. La perturbazione n.2 del mese, in allontanamento verso est, ha infatti aperto la strada alle correnti atlantiche che coinvolgeranno l’area mediterranea centro-occidentale fino almeno al prossimo fine settimana. La massa d’aria più fredda alle spalle di quella prima perturbazione ha già determinato un calo termico al Centro-Nord, ma i suoi effetti si estenderanno anche sulle regioni meridionali, eccetto in Sicilia dove si farà sentire ancora un po’ di caldo anomalo.

Nel frattempo una nuova perturbazione (la n.3) attraverserà rapidamente la Sardegna, il Sud e zone limitrofe del Centro tra lunedì 16 e martedì 17 ottobre, per poi allontanarsi anch’essa verso levante. Un’altra perturbazione (la n. 4 del mese) potrebbe questa volta coinvolgere le regioni del Centro-Nord tra giovedì e il fine settimana, anticipata dalle prime avvisaglie del relativo peggioramento del tempo nella giornata di mercoledì.

Le previsioni meteo per lunedì 16 ottobre

Tempo soleggiato in Sicilia e all’estremo Nord-Est. Nel resto d’Italia prevarranno le nuvole con piogge sparse nel corso della giornata in Sardegna, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e parte della Puglia; in serata qualche pioggia possibile anche su Umbria, Abruzzo e Molise. Temperature massime in generale calo, più sensibile al Nord e sulle regioni centrali adriatiche dove si resterà sotto i 20 gradi; possibili punte ancora fino a 30 gradi in Sicilia. Un po’ ventoso per venti nord-orientali, eccetto all’estremo Sud.

Le previsioni meteo per martedì 17 ottobre

Al mattino molto nuvoloso con residue piogge al Sud, ma con tendenza a un miglioramento dal pomeriggio. Iniziali chiarite nel resto d’Italia, ma con nubi in graduale aumento al Centro-Nord dove non si prevedono precipitazioni rilevanti. Temperature minime in calo: valori anche sotto i 10 gradi al Nord; massime stazionarie o in lieve aumento con valori vicine alla media, eccetto sulle Isole dove si toccheranno punte di 27-30 gradi grazie anche ai venti meridionali in rinforzo.