Meteo 16 novembre: insiste la pioggia in buona parte dell'Italia

Tra domani e mercoledì, sui mari attorno all’Italia insisterà un centro depressionario (perturbazione numero 5 del mese) che spingerà sul nostro Paese altre nuvole e altre piogge. In particolare la giornata di martedì sarà piovosa, almeno a tratti, su gran parte delle nostre regioni, ma con maggior insistenza al Sud, mentre mercoledì le piogge si concentreranno soprattutto al Sud e sulle Isole.

Le previsioni meteo per martedì 16 novembre

Martedì giornata nel complesso nuvolosa o molto nuvolosa. Al mattino pioverà su Emilia, Romagna, zone interne del Centro, coste centrali adriatiche, Puglia, Sicilia e Sardegna. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi su Sicilia e Sardegna; piogge deboli e isolate invece su Lombardia, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Puglia.

Temperature massime in calo in gran parte del Centro, in crescita invece al Nordovest, Sud e Isole Maggiori.

Le previsioni meteo per mercoledì 17 novembre

Mercoledì ancora nuvole su gran parte d’Italia: rovesci e temporali sparsi sulla Sicilia; a carattere più isolato qualche debole pioggia, nel corso del giorno, anche su Piemonte, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna. Qualche nevicata sui rilievi del Piemonte oltre 1700-1800 metri.

Temperature massime in rialzo al Nord-Est e regioni centrali, in calo invece al Sud.