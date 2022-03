Meteo: 16 marzo con aria di primavera. Da giovedì 17 pioggia e freddo

Oggi, mercoledì 16 marzo, l’alta pressione garantirà ancora tempo in generale stabile e asciutto, con i venti di Scirocco che favoriranno un ulteriore aumento delle temperature: in alcune zone sono possibili anche punte fino a 20 gradi. Da domani, giovedì 17, l’alta pressione comincerà a indebolirsi, e una perturbazione, associata a una depressione centrata attualmente in prossimità di Gibilterra (n.4 di marzo), avanzerà in direzione della Sardegna per poi coinvolgere con alcune piogge le regioni meridionali e del medio Adriatico. Sempre a secco il Nord, afflitto dalla grave siccità.

L’avanzata di questa perturbazione sarà anche accompagnata da una intensificazione dei venti orientali che negli ultimi giorni della settimana torneranno a richiamare aria fredda dai Balcani. Per il fine settimana è quindi possibile una nuova fase di clima invernale.

Le previsioni meteo per mercoledì 16 marzo

Giornata tra sole e nuvole al Nord, Toscana e Isole Maggiori, con qualche debole pioggia solo sulla Liguria. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in crescita, con aumento più marcato al Nord. Ventoso sulle Isole Maggiori per venti di Scirocco.

Le previsioni meteo per giovedì 17 marzo

Cielo nuvoloso e deboli piogge sulla Sardegna. Nuvoloso o molto nuvoloso anche al Nord-Ovest, ma senza piogge; nel resto d’Italia si alterneranno sole e nuvole, senza piogge o nevicate. Temperature massime in calo al Nord, regioni adriatiche e Sardegna, stazionarie o in lieve aumento altrove.