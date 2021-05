Meteo, 16 maggio instabile al Nordest e caldo al Sud

Nei primi giorni della nuova settimana non sono attesi grossi cambiamenti della situazione meteo: quindi tra lunedì 17 maggio e mercoledì 19 ancora spiccata variabilità al Nord, tra sole e improvvisi acquazzoni, a causa delle perturbazioni che continueranno a lambire l’Arco Alpino; maggiore stabilità invece al Centro-Sud, dove lunedì si farà sentire anche un po’ di caldo fuori stagione, comunque destinato a durare poco e prontamente ridimensionato già nei giorni successivi, quando in gran parte d’Italia le temperature torneranno ad attestarsi attorno a valori nella norma o leggermente al di sotto.

Previsioni meteo per lunedì 17 maggio

Lunedì cielo nuvoloso e piogge sparse sulle Venezie. Prevalenza di tempo soleggiato al Sud e Isole. Nel resto d’Italia alternanza tra sole e nuvole, senza piogge. Temperature: massime in calo in Sardegna, pressoché stazionarie al Nordest, in crescita nel resto d’Italia, con punte prossime a 30 gradi all’estremo Sud. Ventoso per venti occidentali o di Maestrale al Centro-Sud e Isole.

Previsioni meteo per martedì 18 maggio

Martedì alternanza tra sole e nuvole al Nord e Marche, con isolati rovesci e temporali, specie al pomeriggio, su Venezie ed Emilia. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in calo in gran parte d’Italia, con calo termico più sensibile al Sud. Moderati venti occidentali sui mari di ponente