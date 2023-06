Meteo, 16 giugno instabile ma è in arrivo la prima ondata di caldo intenso

La perturbazione n.4 di giugno, prima di allontanarsi definitivamente verso i Balcani, nel corso delle prossime ore darà luogo ancora a qualche residua precipitazione soprattutto all’estremo Sud; in questo venerdì pomeriggio non mancherà qualche rovescio o temporale anche sui rilievi del Nord, con possibili isolati sconfinamenti. A partire dal fine settimana, invece, si prospetta la graduale espansione dell’anticiclone nord-africano, accompagnato aria più calda che farà schizzare le temperature ben oltre la soglia dei 30 gradi. Questa area di alta pressione, che s’affaccia sulla scena euro-mediterranea dopo alcuni mesi di sostanziale assenza di strutture anticicloniche stabili, sarà protagonista per diversi giorni e darà vita alla prima ondata di caldo della stagione estiva 2023, proprio in prossimità del solstizio d’estate (che sarà esattamente mercoledì 21 alle ore 16.57). Pur rinforzandosi già nel weekend, gli effetti dell’anticiclone si faranno più evidenti durante la prossima settimana, con temperature fino a 35 gradi e localmente oltre al Centro-Sud a partire da mercoledì.

Le previsioni meteo per venerdì 16 giugno

Nuvolosità al Sud e in Sicilia, con isolate piogge o rovesci tra Puglia meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia tirrenica, in progressiva attenuazione alla sera. Tempo prevalentemente soleggiato sul resto d’Italia, con solo qualche breve e isolato rovescio pomeridiano possibile tra Prealpi lombarde, Alpi orientali e rilievi toscani, in parziale estensione verso le vicine pianure e coste fra Lombardia, Veneto e Friuli; qualche pioggia anche sulle alpi occidentali. Temperature massime in aumento al Centro-Sud: valori per lo più compresi fra 24 e 29 gradi. Venti moderati di Maestrale al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per sabato 17 giugno

Giornata per lo più soleggiata in gran parte d’Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi, ma associata a scarso rischio di precipitazioni, salvo qualche breve e sporadico rovescio sul settore alpino e sull’Appennino settentrionale. Temperature massime stazionarie o in ulteriore leggero rialzo, con valori compresi fra 25 e 30 gradi. Ancora un po’ ventoso per Maestrale sulle regioni meridionali.