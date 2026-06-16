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Meteo, 16 giugno con qualche temporale poi intensa ondata di caldo africano

Instabilità in aumento su Alpi, Appennini e Sicilia. Da mercoledì prenderà il via la prima ondata di caldo dell'estate con punte di 37-38 gradi. Le previsioni meteo
Previsione16 Giugno 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione16 Giugno 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Il temporaneo e lieve indebolimento dell’alta pressione sull’Italia in questo avvio di settimana consente il passaggio di una blanda area depressionaria in quota (perturbazione n.4 del mese) che, nel corso della giornata di oggi, causerà un aumento dell’instabilità atmosferica in Sicilia e nelle zone interne del Centro-Sud. A seguire, si conferma l’espansione dell’alta pressione africana fin verso il cuore dell’Europa e l’innesco anche nel nostro Paese di un’intensa ondata di caldo, la seconda del 2026 dopo quella di fine maggio. Al via tra giovedì 18 e venerdì 19 proseguirà probabilmente per gran parte della prossima settimana. Le attuali proiezioni modellistiche non consentono al momento di indicare una data precisa di fine di questa ondata di caldo. Il picco è atteso a partire da domenica 21 quando in Italia si toccheranno i 37-38 gradi; non escluse temperature record nelle nostre regioni nord-occidentali. Oltralpe, le nazioni più roventi saranno la Spagna dove si sfioreranno i 45 gradi, mentre in Francia si raggiungeranno picchi intorno ai 40 gradi; temperature eccezionali sono attese anche nei paesi dell’Europa centrale. Dunque, prepariamoci a soffrire da Nord a Sud con il caldo anomalo che si avvertirà anche ad alta quota: entro il weekend del solstizio d’estate (previsto domenica 21) lo zero termico si porterà intorno ai 4500 metri. Si tratta di anomalie anche di 10 gradi rispetto ai valori attesi nella seconda decade di giugno. Attenzione: l’intensificazione della calura e il crescente accumulo di vapore acqueo negli strati bassi dell’atmosfera potranno favorire un progressivo incremento del rischio di temporali di calore, pomeridiani o serali, soprattutto attorno ai rilievi. Venerdì il rischio di temporali potrà coinvolgere anche le pianure del Nord, lambito da un fronte instabile in transito sull’Europa centrale.

Previsioni meteo per martedì 16 giugno

Al mattino un po’ di nuvolosità in transito al Nord e all’estremo Sud con possibili isolati rovesci in tarda mattinata in Sicilia; in prevalenza sereno altrove. Nel pomeriggio rovesci temporaleschi più diffusi sull’isola (non si escludono fenomeni intensi), in forma più localizzata anche nelle zone interne e appenniniche e attorno all’arco alpino, in esaurimento nel corso della serata. Nel resto del Paese tempo per lo più soleggiato, nonostante il passaggio di velature. Temperature massime stazionarie o in lieve flessione, sempre oltre la media in gran parte del territorio, per lo più comprese tra 25 e 33 gradi. Venti in prevalenza deboli, salvo raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per mercoledì 17 giugno

Sull’insieme del Paese tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Da segnalare lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme ad evoluzione diurna attorno ai rilievi, associata a locali e brevi acquazzoni o temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica, nelle Alpi piemontesi, venete e friulane, in successivo esaurimento. Temperature in aumento: massime generalmente comprese tra 26 e 32 gradi, con punte di 33-34 gradi al Nord, zone interne e tirreniche peninsulari, Sardegna e Sicilia. Venti deboli, a prevalente regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

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Ultimo aggiornamento Martedì 16 Giugno ore 20:02

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