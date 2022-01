Meteo 16 gennaio: domenica di sole, qualche pioggia in arrivo lunedì. Ecco dove

Domenica 16 gennaio la scena meteo italiana vede il dominio dell’alta pressione, che anche nei prossimi giorni insisterà sull’Italia garantendo giornate di tempo stabile, assenza di precipitazioni e un graduale aumento del rischio di formazione delle nebbie al Centro-Nord. Le temperature si mantengono su valori ben al sopra della media, soprattutto al Nord e in particolare nelle aree montuose. Queste condizioni stanno provocando anche un accumulo degli inquinanti atmosferici, specie in val Padana.

Per lunedì 17 gennaio è atteso un temporaneo aumento della nuvolosità sulle regioni meridionali che tuttavia non sarà accompagnato da precipitazioni significative: qualche debole pioggia potrà coinvolgere la Puglia e la Calabria. In seguito l’anticiclone tornerà a consolidarsi con più decisione sull’Italia, dove insisterà fino a mercoledì.

Le previsioni meteo per domenica 16 gennaio

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più su Liguria di Levante, Toscana, Sardegna occidentale e nord della Sicilia. Possibile presenza di nebbie in pianura Padana e nelle valli del Centro nelle ore più fredde della giornata.

Temperature massime in lieve calo al Nord e in Toscana, con poche variazioni altrove e ancora superiori alla norma al Centro-Nord, soprattutto nelle zone montuose. Venti moderati di Maestrale sulle Isole, di Libeccio sul Mar Ligure; altrove ventilazione per lo più debole.

Le previsioni meteo per lunedì 17 gennaio

Lunedì nuvolosità in aumento sul versante adriatico e al Sud, ma con poche deboli piogge per lo più confinate su Puglia e Calabria; nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato.

Temperature massime in diminuzione al Nord-Est e in gran parte del Centro-Sud.