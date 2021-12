Meteo, 16 dicembre con nebbie e smog al Nord. Quanto durerà l'alta pressione?

Nei prossimi giorni, anche giovedì 16 dicembre, saremo ancora interessati da una vasta area di alta pressione che vedrà i suoi massimi sulla Francia e poi sulle Isole Britanniche. L’Anticiclone proteggererà in modo più netto il Nord, le regioni tirreniche e la Sardegna dove avremo condizioni di stabilità atmosferica probabilmente fino a domenica 18 dicembre.

Meteo, giovedì 16 ancora nebbie e smog in Val Padana

Da segnalare però il rischio nebbia che sarà elevato in Val Padana con visibilità ridotta anche durante le ore centrali della giornata e cieli grigi per il temporaneo sollevamento delle nebbie e delle foschie.

Si verificherà anche un progressivo peggioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane con un aumento delle polveri sottili dato lo scarso rimescolamento della massa d’aria. In queste zone nebbiose le temperature rimarranno contenute con un freddo umido e pungente, mentre nelle zone soleggiate, in montagna e in collina il clima sarà più mite con temperature sopra le medie stagionali.

Nel resto d’Italia arriveranno correnti di aria leggermente più fredde di matrice nord-orientale con un tempo più variabile e nuvoloso ma senza piogge di rilievo fino alla giornata di venerdì 17 dicembre. Giovedì 16 dicembre nuvole sul settore adriatico centro-meridionale, su Calabria nord della Sicilia e Basilicata con scarso rischio di precipitazioni. Prevarrà il sole altrove ma sempre con nebbie anche persistenti in Val Padana.

Possibile cambio di scenario nel weekend del 18-19 dicembre?

Nel corso del prossimo weekend del 18-19 dicembre la tendenza meteo indica un possibile peggioramento al Sud e regioni adriatiche per l’arrivo di un nucleo di aria instabile e fredda: si potrebbero verificare nevicate in Appennino a quote basse e anche un sensibile calo termico ma si tratta di una previsione con ampi margini di incertezza.