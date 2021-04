Meteo, 16 aprile instabile e piovoso al Sud e Isole

In questa ultima parte della settimana, e anche all’inizio della prossima, l’Italia rimarrà coinvolta nell’ambito di una vasta circolazione di bassa pressione che verso metà settimana tenderà a spostare il suo centro di azione verso i Balcani e il Mar Nero. La tendenza successiva ad ora rimane incerta. Le temperature seppure in lieve rialzo rispetto a questi ultimi giorni faranno ancora registrare valori leggermente al di sotto delle medie con un clima che quindi resta relativamente fresco per la stagione.



Nel frattempo una nuova perturbazione (la n.6 del mese) in arrivo dal Nord Africa porterà nelle prossime ore molte nuvole con un po’ di piogge sulle Isole maggiori e al Sud. Sabato la perturbazione africana, prima di allontanarsi verso i Balcani, darà luogo a residue piogge al Sud mentre un vortice di bassa pressione (perturbazione n.7 di aprile) raggiungerà la Sardegna per poi coinvolgere, domenica, con numerosi rovesci o temporali, gran parte del Paese soprattutto però le regioni del Centro-Sud.

Previsioni meteo per venerdì 16 aprile

Bel tempo al Centro-Nord, a parte residue precipitazioni più che altro al mattino sul Piemonte occidentale, nevose oltre i 600-800 metri; nelle restanti regioni cielo da poco a parzialmente nuvoloso. Nubi più compatte al Sud e sulle Isole, con piogge in Sardegna, specie nel sud, Sicilia orientale e tirrenica, Calabria, bassa Campania, Basilicata e Puglia meridionale.



Temperature massime in lieve calo in Sardegna , in leggero rialzo al Centro-Nord e in Sicilia, ma ancora ovunque sotto la media. Venti orientali per lo più da deboli a moderati, fino a tesi o forti tra Canale di Sardegna, Tirreno meridionale, Sicilia e Ionio meridionale con mari molto mossi o agitati intorno alla Sicilia. Per lo più poco mosso l’Adriatico, mossi i restanti bacini.

Previsioni meteo per sabato 17 aprile

Giornata in gran parte soleggiata al Nord e Toscana, salvo il transito di velature o locali annuvolamenti a ridosso dei monti. Nuvolosità sparsa a carattere variabile e irregolare al Centro con deboli e isolate precipitazioni, nevose oltre 1200 metri, su Molise e Abruzzo meridionale. Molto nuvoloso o coperto al Sud e Isole con piogge diffuse e possibili temporali in Sardegna; piogge più deboli e isolate al Sud e Sicilia.



Temperature minime per lo più in lieve aumento. Temperature massime in rialzo in Sicilia e Calabria, più lieve al Nord; valori che restano in generale ancora leggermente inferiori alla norma. Venti da deboli a localmente moderati settentrionali in Liguria, alto Adriatico e Centro-Sud; al mattino fino a tesi o forti nelle Ionio. Mari: in prevalenza mossi, fino a molto mosso o agitato lo Ionio.