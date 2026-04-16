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Meteo: 16 aprile con residua instabilità, poi Anticiclone sull'Italia!

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 16 aprile, indicano tempo in miglioramento eccetto un po' di residua instabilità al Centro-Sud. Clima mite.
Previsione16 Aprile 2026 - ore 09:58 - Redatto da Meteo.it
Previsione16 Aprile 2026 - ore 09:58 - Redatto da Meteo.it

Il vortice di bassa pressione (la perturbazione numero 2 di aprile) che degli ultimi giorni ha portato diffuso maltempo, si sta oramai allontanando, consentendo così un deciso miglioramento del tempo anche al Centro-Sud: nella giornata odierna (giovedì 16 aprile) quindi le piogge saranno meno diffuse e meno insistenti, nonostante un po’ di instabilità residua concentrata soprattutto sulle zone interne del Centro-Sud.

Nel frattempo sul Mediterraneo Centrale sta avanzando l’alta pressione dell’Anticiclone delle Azzorre che, domani (venerdì 17) e sabato 18, occuperà temporaneamente il nostro Paese, garantendo due giornate con prevalenza di tempo soleggiato e stabile.

Inoltre, grazie alla presenza dell’alta pressione, anche le temperature andranno incontro a un sensibile e diffuso rialzo, spingendosi in quasi tutta Italia su valori al di sopra delle medie stagionali. Le ultime proiezioni confermano che per domenica 19 è invece probabile un moderato aumento dell’instabilità al Nord, lambito da una perturbazione atlantica in scorrimento al di là delle Alpi.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 16 aprile

Cielo in generale sereno o al più poco nuvoloso al Nordovest. Nuvole nel resto d’Italia, sebbene alternate a momenti di tempo soleggiato: rovesci e temporali isolati, soprattutto al pomeriggio, su Alpi Orientali, Appennino Settentrionale, zone interne del Centro, Campania, Appennino Calabro-Lucano, Sicilia e sud della Sardegna.

Temperature massime quasi dappertutto in sensibile aumento, con valori al di sopra delle medie stagionali soprattutto al Centro-Nord. Venti moderati dai quadranti settentrionali al Centro-Sud e Isole, deboli al Nord.

Previsioni meteo per venerdì 17 aprile

Inizio giornata con un po’ di nuvolosità innocua su Alpi, Calabria e Sicilia; tanto sole altrove. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose e nelle Isole Maggiori, con isolati rovesci e temporali su Alpi Occidentali, Appennino Settentrionale, rilievi abruzzesi, Appennino Meridionale, Sicilia Orientale e sud della Sardegna.

Venti per lo più deboli. Temperature massime in ulteriore leggera crescita, quasi dappertutto comprese fra 18 e 26 gradi, ben al di sopra della norma soprattutto al Centro-Nord.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Aprile ore 10:33

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